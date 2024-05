Tragedia en Circunvalación: imputan por homicidio culposo al conductor de la 4x4

Un joven fue imputado por homicidio culposo a raíz del trágico choque múltiple ocurrido este miércoles en avenida Circunvalación, a metros de Spilimbergo, en el que murió una madre, de 28 años.

De la colisión participaron cuatro vehículos: un Fiat Uno, una Chevrolet Meriva, un Chevrolet Ónix y una Toyota Hilux.

Por causas que se tratan de establecer, la Hilux perdió el control, cruzó el cantero central, ganó el anillo interno y ocasionó la tragedia desastre. Primero impactó de frente contra el Fiat UNO, donde circulaba la víctima fatal, y luego pasó por encima del Chevrolet Ónix para luego volcar. Una rueda de auxilio de la camioneta se desprendió por el choque e impactó en la Meriva.

Por el choque fue imputado el conductor de la 4x4, identificado como Clever Alexis Rodríguez, de 28 años.

La que se llevó la peor parte fue la conductora del Fiat UNO, Anabela Ayelén Vega, cuyo cuerpo quedó atrapado sin vida entre los hierros retorcidos. En el vehículo había una sillita en la parte trasera, luego se supo que minutos antes la mujer había dejado a su bebé para ir a trabajar.

Un milagro

Lucas, único ocupante del Ónix aseguró que volvió a nacer. En diálogo con Cadena 3 sostuvo que la camioneta, luego de impactar contra el Fiat, lo "pasó por encima mientras volcaba".

"No sé cómo me salvé. Hoy festejo el cumpleaños de nuevo", ironizó el hombre, mientras intenta saber qué ocurrió. "No tengo nada, sólo unos cortes nomás. Fue un pestañeo", añadió.

Informe de Francisco Centeno.