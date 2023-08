Seis motochorros se llevaron un auto a punta de pistola en Villa Allende Parque

Seis delincuentes atacaron a una mujer y a su hijo en el barrio Villa Allende Parque de la ciudad de Córdoba, los golpearon y a punta de pistola les robaron el auto.

En ese marco, Miriam, la mujer a quien le pusieron el revólver en la cabeza y la amenazaron de muerte, dijo a Cadena 3 que el hecho ocurrió a las 19.30 en la puerta de su casa y que los ladrones iban en tres motos.

"Empezaron a golpear a mi hijo mucho y yo quise ayudarlo y aparece uno grandote y me apuntó con el arma y me dijo ''te mato''. Ahí me empujó y me caí entre la escalera y la tierra", relató.

Los delincuentes se llevaron el Fiat Punto.

El otro hijo los siguió un tramo, pero lo apedrearon y debió abandonar la persecución.

Informe de Juan Pablo Viola.