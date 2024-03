San Juan: para el transporte y advierten que la situación se agudiza

En algunas provincias se agrava el conflicto con el sistema de transporte y este martes vieron suspendidos sus servicios como medida de fuerza en el marco de un reclamo salarial.

El conflicto surgió luego de que la UTA reclamara en las provincias una paritaria similar alcanzada en el AMBA, donde el salario básico de los choferes alcanzó los $600 mil en enero y superó los $700 mil en febrero.

Sin embargo, desde la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) de San Juan aseguraron que en la provincia no hay "ninguna posibilidad" de igualar ese cifra.

En diálogo con Cadena 3, Ricardo Salva, su titular, dijo que "los aumentos son significativos y no hay un acuerdo entre la Cámara y la provincia para poder cumplir con ese compromiso".

"Las empresas no pueden recaudar para atrás siempre recaudan para adelante y ya ni siquiera es un problema de tarifa. Empezando a recaudar desde el 15 de marzo ya no se puede enfrentar y no pudimos llegar a un entendimiento. Nos quedamos con las manos vacías y una sensación angustiante", indicó. "No están acostumbrados los sanjuaninos al paro de colectivo y demás", planteó.

En ese sentido, Salva explicó que "ya no llegan los subsidios desde enero" y ese faltante tampoco fue compensado por la provincia.

"No ha sido ajustado el cuadro de costos y entramos en una situación de colapso", agregó.

Frente a la crisis económica y del transporte indicó que ya aplicaron una "reducción de frecuencias" y las empresas trabajan con el horario que lo hacen en verano. "Este es un problema y un conflicto que recién está empezando y si esto sigue así la situación se va a agravar. La inequidad es absoluta", concluyó.

"Antes teníamos un sistema que no era parejo para todo el país y hoy en día eso se ha multiplicado por mil. Se han aumentado las compensaciones tarifarias para las empresas de AMBA y a todo el interior del país se les ha quitado toda clase de recursos, lo que produce un encarecimiento de tarifas", lamentó.

Cabe destacar que el paro de transporte quedó sin efecto en Córdoba, Chubut, Neuquén, San Luis, Salta, La Pampa, Tucumán, Misiones, Santiago del Estero y la ciudad de Rosario, no así en San Juan.

