Miguel Robles: "La Policía no brinda seguridad si no puede dársela a sí misma"

Tras el ataque del jueves a una comisaría de Ciudad de Mis Sueños, además de las recientes agresiones a policías en diferentes operativos, el fiscal de Instrucción, Raúl Garzón, había ordenado reforzar todas las comisarías y advirtió que cualquier manifestante que agreda a la autoridad policial podrá ser aprehendido.

"Persona que ataque a la comisaría se va a actuar con todas las fuerzas policiales y especiales porque no se repliega más a un grupo de policías, ni a las comisarías. Los grupos especiales van a actuar", advirtió.

La orden es que cuando aparezca un manifestante que agreda a la autoridad policial, lejos de retirarse la fuerza, "se convocará a los grupos especiales para restablecer el orden y aprender a cualquiera que agreda a policías y comisarías".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El exsecretario de Seguridad de la Nación, Miguel Robles, opinó en diálogo con Cadena 3 de la medida del fiscal Garzón. Sostuvo que "lo que se trata de reestablecer es el deber de actuar de la Policía y su sentido de existencia, más aún cuando es el propio cuerpo policial es el que es agredido".

Advirtió que "la Policía no puede brindar seguridad si no puede brindar la seguridad a sí misma" y que se trata de una "cuestión de políticas públicas y sociales".

"Todos conocemos casos de personas que fueron víctimas de la delincuencia, por motochorros por ejemplo, y los damnificados no hacen la denuncia. El ''boca de urna'' de la seguridad son las denuncias, que no se realizan porque no llevan a nada", concluyó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá.