Les robó a un expolicía y a su madre: a ella le cortó dos dedos a guadañazos

FOTO: Asaltaron a un ex policía: "Buscaba matarme y mi mamá me salvó la vida".

Este lunes un delincuente asaltó la casa de un expolicía y luego lo atacó a guadañazos en el barrio cordobés de Quebrada de Las Rosas.

El hecho de inseguridad ocurrió en la calle Luis Tamini al 5634, y tuvo como víctimas a Juan y a su madre, Bárbara.

Juan contó el violento suceso en Cadena 3. "El lunes a las 20:20 veníamos de hacer unas compras, ingresamos el auto al garaje y vimos una persona con nuestra desmalezadora, nuestro ventilador, herramientas varias y las carteras de mi mamá y ella me dijo 'todo eso es nuestro'", comenzó.

Luego comentó que salió corriendo para agarrarlo y el delincuente escapó y se metió a la rotonda del Botánico, mientras Juan lo seguía en auto junto con su madre.

"Lo logré alcanzar y ahí entramos a forcejear. Piñas van, piñas vienen, me sacó una cuchilla y me tiró 4 o 5 puñaladas. Después sacó una guadaña y me empezó a tirar guadañazos, buscaba matarme", expresó.

Y siguió: "Me tiró un guadañazo en la garganta y ahí mi mamá metió las manos porque sino me cortaba el cuello. Mi mamá me salvó la vida, volví a nacer".

En efecto, Bárbara sufrió cortes en dos dedos de la mano.

A raíz del intercambio de golpes, el expolicía logró reducir al delincuente, que fue detenido.

Informe de Emanuel Manitta.