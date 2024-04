Lavado de dinero en Córdoba: seis imputados y el principal sospechoso detenido

El fiscal federal Enrique Senestrari, habló con Cadena 3 por la investigación de lavado de dinero en Córdoba por la que se secuestraron siete autos importados de colección, una moto italiana, 33.451 dólares, 200.000 pesos, euros, dos armas de fuego, 31 municiones, dispositivos electrónicos y documentación.

Según indicó hay seis imputados además del detenido Federico Máscolo, quien permanecerá privado de la libertad por "riesgo procesal".

El fiscal dijo que la investigación comenzó con el caso que se conoce como Máscolo, y que al profundizarla, aparecieron otros nombres, personas y bienes. "En la búsqueda de rescatar esos bienes para la sociedad y parar estos delitos de lavado de activos que hacen mucho daño y tuvo como resultado el hallazgo de un galpón, con siete autos todos de lujo, una moto de alto costo y parte de los bienes que se están buscando", detalló.

Además dijo que se encontraron inmuebles que fueron bloqueados y congelados para que sean recuperados para la sociedad. "No se justifica la cantidad de bienes en personas que no los tienen declarados y no tienen cómo explicar cómo accedieron a esa cantidad de bienes", señaló.

En ese sentido, recordó que el lavado tiene que ver con buscar los ilícitos por los cuales los bienes no están declarados y recordó que no declararlos ante AFIP es un delito.

El fiscal indicó que generalmente los casos de lavado se deben a actos de evasión, posible corrupción en el marco de contratos con el Estado y el narcotráfico, pero dijo que esto último no está visible en esta investigación.

"El lavado de activos no ve el origen y el color del dinero y por eso hacen el lavado", manifestó.

En cuanto a la posibilidad de que el dinero provenga de la obra pública, dijo que el detenido es un contratista del Estado y hay que ver si se hicieron licitaciones, cómo se manejaron y qué pasó con ese dinero. "Todos los contratos de obras públicas que hayan tenido las personas involucradas que puedan entrar en sospecha de origen de estos bienes van a ser investigados, hay contratos de obras y de municipios tienen que ser revisados", explicó.

Por otra parte, dijo que hay bienes fuera del país tanto inmuebles como capitales.

Por último dijo que Máscolo está detenido porque había un riesgo procesal y que pasado un tiempo se revisará su situación. "Hoy por hoy no está en condiciones de salir en libertad", agregó.

Entrevista de Miguel Clariá