La jueza de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes de General Pico, La Pampa, que le dio la tenencia de Lucio Dupuy (5) a su madre y a su pareja, que lo asesinaron a golpes en noviembre de 2021 en Santa Rosa, está siendo sometida a un jury de enjuiciamiento.

Se encuentra acusada de presunto "mal desempeño en sus funciones", en un procedimiento que tendría su decisión final el 22 de diciembre.

Ana Clara Pérez Ballester es juzgada junto a la responsable de Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes 2 de General Pico, Elisa Catán, que también intervino en el expediente por la tenencia del niño de 5 años que fue asesinado un año después.

El jury resolverá si ambas funcionarias deben ser removidas de sus cargos, de los que ya fueron suspendidas provisoriamente hasta tanto se sustancie el proceso.

El abogado de Pérez Ballester, Pablo Rodríguez, habló este miércoles con Cadena 3 y aseguró que la jueza no fue quien entregó la tenencia de Lucio a la madre. "El traspaso del niño a vivir con la madre ocurrió en forma anterior a que a la jueza le llegara el expediente. Fue un traspaso que ocurrió en julio de 2020 y se homologó el 3 de septiembre de ese año. El cambio de residencia de Lucio fue con anterioridad", justificó.

Señaló que algunas imputaciones no se sostuvieron en el debate realizado el martes y que no existe una controversia entre dos personas que se disputan quién se queda con el cuidado del niño. "Lo único que se controla es que no existan indicadores de violencia y que lo pactado en el convenio no sea contrario a las buenas costumbres".

En ese sentido, dio su versión respecto a las acusaciones lanzadas por la familia de Lucio. "El padre del niño admitió el martes en el debate que él estuvo de acuerdo con que el niño pasara a vivir con la madre. Lo dijeron también los tíos, que tenían la tutela de Lucio".

Y añadió: "A nivel mediático, solo se conocía la versión del abuelo. Entonces quedó clarísimo que la familia no entregó ninguna prueba".

Por último, Rodríguez dijo que, cinco meses después de la homologación del acuerdo, el padre "ratificó la decisión de que el niño siguiera viviendo con la madre".

Entrevista de Miguel Clariá.