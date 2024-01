Es fan de Lázaro Caballero y cumplió su sueño de tocar con él en Jesús María

Alexis Bazán es un joven de 16 años oriundo de Jesús María que admira profundamente a los cantantes del norte argentino, como Lázaro Caballero, El Indio Lucio Rojas o el Chaqueño Palavecino, entre otros, aunque mantiene un gran fanatismo por Lázaro.

Debido a que el joven no contaba con los medios económicos para asistir al Festival de Doma y Folclore, trató de ver a su ídolo en el móvil de Cadena 3 mientras daba una entrevista. Lázaro estaba sin su bombo y desde la producción del cantante le pidieron a Alexis si podía prestarle el suyo. De esta manera, el adolescente terminó tocando a pura emoción con su cantante favorito.

Todo ocurrió el miércoles, cuando Alexis salió de su casa para ir a ensayar. Cuando se enteró que Lázaro iba a estar en el estudio móvil de la radio, fue con su bombo directamente al anfiteatro y logró cumplir su sueño.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Tenía una emoción muy grande, era mi sueño poder entrar al festival y por temas económicos no se podía. Vine antes a hacer unas cosas y el sueño se cumplió de manera inesperada. Todo lo que sea alma chaqueña, Lázaro, el Indio, los sigo mucho. Más que todo a Lázaro porque los temas que transmite llegan hasta lo más profundo del folclore", expresó Alexis a Cadena 3.

Dijo que recorrió el predio a ver si lo encontraba. "La crucé a mi tía y me quedé con ella. Momentos después, un chico me pidió si podía prestarle el bombo a Lázaro. Me hicieron subir y toqué el bombo a su lado. Nunca me voy a olvidar de esto", añadió.

Según pudo saber Cadena 3, la organización del festival ya lo invitó para que vea el show del domingo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Alejandro Bustos.