En algunos hospitales públicos el ausentismo supera el 60%: el SEP lanza medidas

El Ministerio de Salud de Córdoba implementó un nuevo mecanismo de evaluación de desempeño de los agentes, tras la reunión entre el gobernador Martín Llaryora, el titular de la cartera sanitaria, Ricardo Pieckenstainer y los directores de los 44 hospitales provinciales.

"En materia de ausentismo, por ejemplo, hay hospitales públicos donde el porcentaje supera el 60%, cuando en el sector privado ese ausentismo promedio es del 8%", informó el Gobierno provincial.

"Al vencer una importante cantidad de contratos el pasado 31 de diciembre y bajo parámetros que tienen que ver con el ausentismo, productividad, justificación de inasistencias, desempeño y registro de la actividad médica en la historia clínica, se tomó la decisión de no renovar una parte de ellos y someterlos a evaluación", agregó.

Sergio Castro, secretario general del SEP, dijo a Cadena 3: "Estamos en desacuerdo. La gente sigue trabajando y si hubiera ese porcentaje no se estaría atendiendo en los hospitales públicos".

"Para nosotros son falsos (los datos del Gobierno). Siempre era un 30% y se esperaba un 38%. Lo que dicen ellos es bastante elevado. En el interior, es más critica la situación por la falta de recursos, el personal que tienen es lo justo para prestar servicios", añadió.

En este contexto, desde el SEP iniciaron con medidas en distintos centros de salud del interior como Cruz del Eje, Cosquín, Oliva, Deán Funes, etc.

"Se van a resentir los servicios", advirtió Castro.

El secretario de Salud, Carlos Giordana, dijo a Cadena 3: "Los datos son exactos, certeros tomados en cada hospital público de capital y del interior. El ausentismo es uno de los problemas, en algunos centros supera el 60%. Esto hace difícil trabajar de manera normal".

"Hoy contamos en todo el Ministerio de Salud con un sistema digitalizado y esto permite poder evaluar de una manera distinta a los agentes: si han asistido, número de cirugías, consultas, pacientes atendidos en guardia", apuntó.

"Esto nos permite hacer el planteo si el agente está haciendo un desempeño adecuado o no. El ausentismo no es el único problema que tenemos", señaló.

"Decidimos el 31 de diciembre que 404 contratos que se vencían no se renovaran automáticamente. Si no, que pudieran ser revisados para ver si había justificaciones para que el agente no hubiera cumplimentado. Entre ellos, había 42 mujeres con licencia por maternidad y hoy son renovados y puestos en funciones", aclaró.

"El sistema público de Salud provincial está en condiciones de atender a la población, pero lo podemos hacer de una manera mejor", cerró.