En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Radioinforme 3

El viernes comienza el pago a estatales, jubilados y pensionados en Córdoba

El Gobierno provincial, a través de la Secretaría General de la Gobernación, anunció el cronograma correspondiente a los haberes de agosto para empleados públicos, jubilados y pensionados provinciales.

27/08/2025 | 07:16Redacción Cadena 3

FOTO: Casa de Gobierno de la provincia de Córdoba. (Foto: Gobierno de Córdoba)

  1.

    Audio. El viernes comienza el pago a estatales, jubilados y pensionados en Córdoba

    Radioinforme 3

    Episodios

El Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de la Secretaría General de la Gobernación, anunció el cronograma de pagos correspondiente a los haberes de agosto para empleados públicos, jubilados y pensionados provinciales. 

Los depósitos se realizarán entre el viernes 29 de agosto y el miércoles 3 de septiembre, según el siguiente detalle:

-Viernes 29 de agosto: jubilados y pensionados provinciales, Policía de la Provincia, Fuerza Policial Antinarcotráfico y Servicio Penitenciario.

-Lunes 1 de septiembre: ministerio de Salud, Ministerio de Educación (Área Central, Nivel Inicial, Primario, Secundario y otros niveles), y personal docente de la Universidad Provincial de Córdoba.

-Martes 2 de septiembre: ministerio de Educación (DGIPE), Escalafón General Tramo Ejecución, contratados de diversos organismos, Escalafón Salud (fuera del Ministerio de Salud), Escalafón Docente (fuera del Ministerio de Educación), Poder Judicial, Poder Legislativo, Defensoría del Pueblo, Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Escalafones Vialidad, Músicos, Cuerpo Artístico, Gráficos, Científico y Tecnológico, Bancarios, Aeronáuticos e Inteligencia Fiscal.

-Miércoles 3 de septiembre: autoridades Superiores y personal de gabinete del Poder Ejecutivo, autoridades del Poder Legislativo, Defensoría del Pueblo, Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Tribunal de Cuentas, magistrados y funcionarios judiciales, autoridades de la Universidad Provincial, APROSS y Caja de Jubilaciones de la Provincia.

Se informó que los aportes provinciales a establecimientos de gestión privada (DGIPE) serán acreditados el martes 2 de septiembre.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Lucía González.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho