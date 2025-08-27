El viernes comienza el pago a estatales, jubilados y pensionados en Córdoba

FOTO: Casa de Gobierno de la provincia de Córdoba. (Foto: Gobierno de Córdoba)

El Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de la Secretaría General de la Gobernación, anunció el cronograma de pagos correspondiente a los haberes de agosto para empleados públicos, jubilados y pensionados provinciales.

Los depósitos se realizarán entre el viernes 29 de agosto y el miércoles 3 de septiembre, según el siguiente detalle:

-Viernes 29 de agosto: jubilados y pensionados provinciales, Policía de la Provincia, Fuerza Policial Antinarcotráfico y Servicio Penitenciario.

-Lunes 1 de septiembre: ministerio de Salud, Ministerio de Educación (Área Central, Nivel Inicial, Primario, Secundario y otros niveles), y personal docente de la Universidad Provincial de Córdoba.

-Martes 2 de septiembre: ministerio de Educación (DGIPE), Escalafón General Tramo Ejecución, contratados de diversos organismos, Escalafón Salud (fuera del Ministerio de Salud), Escalafón Docente (fuera del Ministerio de Educación), Poder Judicial, Poder Legislativo, Defensoría del Pueblo, Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Escalafones Vialidad, Músicos, Cuerpo Artístico, Gráficos, Científico y Tecnológico, Bancarios, Aeronáuticos e Inteligencia Fiscal.

-Miércoles 3 de septiembre: autoridades Superiores y personal de gabinete del Poder Ejecutivo, autoridades del Poder Legislativo, Defensoría del Pueblo, Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Tribunal de Cuentas, magistrados y funcionarios judiciales, autoridades de la Universidad Provincial, APROSS y Caja de Jubilaciones de la Provincia.

Se informó que los aportes provinciales a establecimientos de gestión privada (DGIPE) serán acreditados el martes 2 de septiembre.

Informe de Lucía González.