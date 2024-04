Colapso en las rutas: la mayoría de los turistas volvió un día antes de la Costa

Alertados por la cantidad de turistas que eligieron localidades de la Costa Atlántica para pasar el fin de semana extra largo por Semana Santa, durante este lunes miles de vehículos colmaron las rutas.

Para este martes, último día del fin de semana extra largo, se espera que continúe el intenso tránsito con turistas que eligen disfrutar hasta último momento las mini vacaciones.

Muchos turistas decidieron regresar un día antes para evitar el caos de tránsito todavía mayor que se espera para este martes en las distintas rutas y autopistas camino a la Ciudad de Buenos Aires.

Los principales servicios satelitales de tránsito marcan fuertes concentraciones en la autopista La Plata-Buenos Aires. Algunas aplicaciones recomiendan caminos alternativos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La Ruta 2 es un fiel termómetro del fin de semana que vivió Mar del Plata. Con los chaparrones que se registraron a la mañana y al mediodía del lunes, el tránsito se mostraba intenso en el principal acceso a CABA desde el AMBA.

El presidente del Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata, Bernardo Martín, dijo a Cadena 3 que más de 240.000 personas eligieron la ciudad para pasar el fin de semana largo, una cifra nunca antes registrada.

Martín atribuyó el auge turístico a la variedad y atractivo que ofrece Mar del Plata. "La ciudad presenta una oferta amplia y diversa para todo tipo de público, desde opciones más económicas hasta experiencias premium. Los visitantes pueden disfrutar tanto actividades gratuitas, como caminar por los 42 kilómetros de costa hasta gastar en experiencias más lujosas", explicó.

Además, Martín aseguró que la desaparición del programa PreViaje no afectó significativamente a la ciudad ya que no era un destino donde dicho programa tuviera un impacto fuerte, según indicó. "El 80% de los turistas llegan por su cuenta en auto y el programa PreViaje no ofrecía incentivos significativos para este tipo de viajes", argumentó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Según informó desde Autopistas Buenos Aires S.A. (Aubasa), 2.498 autos circularon por el peaje de Maipú en dirección a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Algunas demoras se registraron en las localidades de Dolores, Chascomús y Samborombón. Lo mismo ocurrió sobre la ruta 11, con algunos inconvenientes entre Cariló y Pinamar.

El número refleja el caudal de turistas que durante el fin de semana largo cifras del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EmturyC), alrededor de 215 mil turistas arribaron a Mar del Plata hasta el sábado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá.