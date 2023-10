Alquileres: Diputados acelera el tratamiento del proyecto devuelto por el Senado

Un plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto de la Cámara de Diputados tratará el próximo miércoles el proyecto de ley devuelto por el Senado para que los diferentes bloques resuelvan, a través de dictámenes, si deciden avalar o rechazar las modificaciones introducidas.

En la reunión que se realizará desde las 12.30, los diputados sólo podrán aceptar las modificaciones o insistir con el texto original, en el paso previo a llevarlo al recinto, probablemente en la sesión que se prevé para el martes 10.

La iniciativa aprobada en agosto por Diputados establecía que las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) o una combinación de dichos índices.

En cambio, el proyecto aprobado por el Senado establece tres años como plazo mínimo legal de locación y agrega que “los contratos de locación con destino” a vivienda serán estipulados “en valor único en moneda nacional y por períodos mensuales sobre el cual podrán realizarse ajustes con periodicidad a intervalos no inferiores a seis meses”.

También el Senado modificó el mecanismo de actualización del precio de los alquileres propiciando que “los ajustes deberán efectuarse utilizando un coeficiente conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9 de la variación del coeficiente de variación salarial publicado por el Indec, y la variación del coeficiente de estabilización de referencia, publicado por el BCRA”.

El proyecto aprobado en Senado además modificó la norma venida en revisión de Diputados al incorporar un último párrafo sobre el artículo nueve estableciendo que “los ingresos provenientes de locación de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago del Monotributo”.

Finalmente, se sumó un nuevo artículo, el número doce sobre el Impuesto a las Ganancias: “las partes podrán deducir (del mismo) la suma equivalente al diez por ciento del monto anual del contrato de locación”.

Alejandro Bennazar, titular de la Cámara Inmobiliaria Argentina, dijo a Cadena 3 que “es un tratamiento que va a destiempo”.

Además se refirió a la situación actual del mercado inmobiliario donde asegura que se debe aumentar la oferta, pero para convertir también al inquilino en propietario, con herramientas financieras.

“Hay un estudio en capital federal que el 40% de los contratos que vencen no quieren renovar y se hace una extensión y eso evita conflictos judiciales. En Córdoba es el 47% que no quiere renovar, es una cifra que te hace temblar y si no se revierte esto, ¿hasta cuándo son las extensiones?”, reflexionó.