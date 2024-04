Alarmante situación en comedores de Córdoba: cada vez se suman más familias

Mientras que el presidente Javier Milei, este lunes habló de la "heroicidad" de la sociedad argentina para enfrentar la crisis económica, los sectores que luchan a diario para combatir el hambre, como los comedores sociales, aseguran que cada vez son más las familias que recurren a ellos para pedir asistencia.

Tal es el caso de la ONG La Botellita en la ciudad de Córdoba, que asisten a varios barrios vulnerables de la capital provincial y que a los 420 chicos que da de comer se sumaron en el último tiempo 300 más.

Daniel Martínez, director de La Botellita, dijo a Cadena 3 que la situación está cada vez más difícil. Llevan 23 años de trabajo en Córdoba, y si bien reciben ayuda de privados y del Estado han tenido que salir a recorrer los ministerios para intentar dar con alguien que dé una respuesta política.

"Hoy en día un padre no puede darle de comer a los chicos. Está difícil comprar carne, compran harina nomás. Entonces nos han acrecentado los pedidos. Nosotros estamos llegando a 420 chicos y hoy nos están pidiendo casi 300 chicos más que les abramos para poderles dar y no sabemos qué decirles", detalló.

En este marco, dijo que durante el kirchnerismo había muchos comedores ficticios administrados por punteros políticos y piqueteros que recibían fondos estatales pero no existían realmente. Estos comedores eran gomerías o almacenes y no estaban proporcionando alimentos a los niños necesitados. "Hoy han salido a la luz que no existen y todos esos chicos que han quedado, entre comillas, con mucha necesidad", lamentó.

Martínez expresó su preocupación por el hecho de que muchos niños están comiendo solo una vez al día y teme un aumento en los casos de desnutrición y bajo peso. "Estamos censando, pero las encuestas están dando que de cada 10 familias, 8 ya no comen dos comidas, están comiendo una sola. Entonces tenemos una necesidad muy grande de los niños y estamos viendo que a futuro van a empezar a aparecer los chicos desnutridos, bajos de peso, cosas que se habían logrado vencer en Córdoba", alertó.

En este escenario, pidió que el gobierno provincial atienda a los comedores que pertenecen a la provincia. "Vamos recorriendo los comedores hoy de la provincia y el 70% no están funcionando. Están con un mate cocido y dos pancitos una vez a la semana. Queremos que Llaryora vea esto y tome medidas porque los chicos están padeciendo", agregó.

La situación se agrava, sobre todo por el desempleo que lleva a muchos padres y jóvenes a volver a delinquir. En ese sentido, relató el caso de un joven que optó por volver a robar para regresar a la cárcel, porque ahí podía comer, y estando en libertad no conseguía trabajo.

Para garantizar transparencia en su trabajo, La Botellita filma cada entrega de alimentos que realiza y publica los videos en su página web y en Instagram.

Entrevista de Miguel Clariá