Advierten por quiebre de stock en aceites, harina, arroz y productos de limpieza

Luego del balotaje del 19 de noviembre, en el que Javier Milei derrotó a Sergio Massa, la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) observó una agudización en el faltante de ciertos productos en las góndolas, principalmente de harinas, aceite, arroz y productos de limpieza.

Además, por el quiebre de stock, algunas empresas están entregando apenas el 40% de su mercadería.

El presidente de FASA, Víctor Palpacelli, habló con Cadena 3 e indicó que la etapa de transición presidencial no iba a ser sencilla a nivel comercial. "Vemos que las empresas proveedores del sector están a la expectativa de cuáles serán las medidas a tomar por Milei y en lo comercial estamos en una encrucijada", sostuvo.

Explicó que los comerciantes intentan vender, pero que a la vez están cuotificados en muchas categorías. "Venimos así desde hace un año, pero se intensificó en los últimos 15 días en la mayoría de productos como el aceite y derivados, harinas y derivados o categorías muy importantes que hacen al consumo masivo".

También advirtió que, por el congelamiento de precios, es posible que sea necesario un sinceramiento. "En el aceite y harinas, las subas son producto de una situación en la que la industria no sabe si los fideicomisos van a seguir o no. Si no continúan, lleva a un sinceramiento del precio, que aumentará considerablemente".

Por la incertidumbre, Palpacelli dijo que la industria hoy no está entregando mercaderías y que, puntualmente en las aceiteras, lo poco que se consigue es sin subsidio y el precio representa un salto muy importante.

"Las categorías que más aumentaron en noviembre son la carne, el aceite y las bebidas. Podemos hablar de un promedio de 25% teniendo en cuenta que luego del balotaje las empresas pasaron listas de más de 45%. Luego de reuniones con la Secretaría de Comercio, acordaron bajar esas pretensiones a listas del 21%, pero te entregan menos mercadería", precisó el presidente de FASA en diálogo con Cadena 3.

Precisó que el faltante de productos es surtido y que no se podría hablar de un desabastecimiento, aunque indicó que las góndolas están golpeadas. "El arroz brilla por su ausencia y cuesta conseguirlo. Una cosa son los faltantes y otra cosa es la ausencia total del producto. Son políticas de las empresas reducir la producción industrial, pero en los últimos 20 días el problema se agudizó y se observa en las góndolas".

Palpacelli explicó que los supermercados de Córdoba se abastecen directamente de la industria y no por el canal mayorista. Sin embargo, se padecen las consecuencias. "El mayorista no entrega porque está más cuotificado. El almacén o autoservicio del barrio sufre aún más las consecuencias".

Consultado por cómo debería ser la transición presidencial de cara al 10 de diciembre, Palpacelli dijo que debe ser responsable y respetuosa tanto del equipo saliente como del entrante.

"Necesitamos condiciones claras los supermercados de todo el país. Tenemos que trabajar con reglas claras para vender, queremos salir de la retracción del consumo en la que estamos. Es necesario una mesa de consenso y que intervengan todos los actores de la cadena de comercialización", finalizó.

Entrevista de Miguel Clariá y Guillermo López.