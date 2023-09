Maximiliano Pullaro resultó gobernador electo de Santa Fe tras cosechar más de 1 millón de votos. Al finalizar la jornada electoral del domingo, Omar Perotti se comprometió a colaborar en una transición ordenada.

De todas maneras, Pablo Olivares, economista y miembro del equipo de Pullaro, habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y encendió algunas alarmas sobre el estado financiero de la provincia.

“En el marco de una macroeconomía que ya conocemos, lo que tenemos hasta ahora son datos parciales publicados al final del primer semestre. Allí hay algunas señales de alerta. Había un déficit de 27 mil millones de pesos, con gastos creciendo por encima de la inflación. Una deuda flotante de 155 mil millones de pesos con proveedores, contratistas, municipios y comunas. Y vemos una planta de personal que no tiene que ver con los acuerdos paritarios. Hay casi 2.900 cargos más que en 2019”, alertó.

“El déficit en el primer trimestre es de 27 mil millones de pesos, en el segundo semestre será mayor. La deuda flotante tendrá un movimiento creciente”, avisó.

En cuanto a propuestas, dijo que “hay que garantizar una estabilidad en la carga tributaria, principalmente con certezas”, aunque reconoció que actualmente “Santa Fe no tiene una carga alta”.

Por otro lado, aclaró: “Con Billetera Santa Fe la idea es la continuidad, con algunos ajustes. Pero hasta no tener información en detalle no se puede definir nada. Igualmente, será una política de ingresos y no un programa desigual”.