Según la querella, el presidente del Jockey "sabía lo que pasaba" en la pileta

Víctor Corvalán, abogado querellante en la causa por la muerte de Facundo Gorga en la pileta “Dulce” del Jockey Club, dijo que el responsable de lo sucedido es el presidente de la institución, Charles Roberts.

“El principal responsable es el presidente Roberts. Él sabía lo que pasaba por los dichos de los socios, el riesgo estaba. Hay otros responsables que serán analizados también. El presidente está en una posición de garante respecto del socio del club”, explicó Corvalán en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“Está probado que esa pileta estaba funcionando con un riesgo absolutamente desaprobado. Nadie puede concebir que una pileta pueda funcionar con un ducto funcionando con una tremenda fuerza. Se corría el riesgo de queda atrapado, como pasó con Facundo, y se produjo su muerte”, indicó.

“El responsable es quien tiene que ofrecerles la garantía a los socios. El presidente del club sabía que pasaba en la pileta. Años atrás se colocó una rejilla. Hubo quienes lograron zafar, pero denunciaron que el ducto chupaba y atrapaba. Pusieron la reja, aparentemente se oxidó y por eso la sacaron. El riesgo se pudo evitar poniendo una protección en el ducto”, sostuvo.

Corvalán recordó que “hasta que no apagaron el filtro no lo pudieron sacar” y sumó: “Actuaron los guardavidas y socios. Y el filtro demoró mucho en apagarse, sobre eso no está establecido quién es el responsable”.

“Esperamos que la Fiscalía acompañe este pedido. La querella colabora, pero la Fiscalía debe tomar este tema. Esperemos que lo llamen y lo imputen al presidente”, cerró.