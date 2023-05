Samid: "No hable nunca con Milei ni pienso jugar en las elecciones con él"

"Soy peronista hace 60 años y nunca voy a bajar mis banderas" le dijo Alberto Samid a Radioinforme 3 de Cadena 3 Rosario al confirmar su precandidatura a intendente del paritdo de La Matanza en la provincia de Buenos Aires en medio de una polémica con Javier Milei.

Al mismo tiempo dijo: "convoco a todos los sectores como al Toti Flores, a Luis D’Elía y con dirigentes que queremos que La Matanza salga adelante. Obvio que lo convocaría a Milei, pero jamás iría con los libertarios".

El ex presidente del Mercado Central dijo: "Yo conozco a Maslaton y hablé con él y me dijo 'ese pibe es loco' (por Milei) y ahora que contestó esto no se si no tiene razón Maslatón”; al referirse a la respuesta del precandidato a presidente por La Libertad Avanza por twitter recordando el episodio con Mauro Viale.

/Inicio Código Embebido/

Siendo que yo he sido amigo de Mauro Viale y dado que ha sido una de las personas por la que más afecto he tenido en los medios (dado que fue un gran maestro para mí) aceptar a un ser nefasto como Samid en mis filas, sería manchar la memoria de mi AMIGO.

Operen con otras cosas. https://t.co/aU5kWlfhJB — Javier Milei (@JMilei) May 2, 2023

/Fin Código Embebido/

Las frases de Samid:

Estoy viendo que no hay sectores que quieran anular todos los contratos y arrancar todo de nuevo.

Estamos entregando todas nuestras riquezas y encima le pagamos para que se las lleven con un dólar a 220.

Tenemos que hacer lo que hizo Bolivia, recuperar la minería, el litio y parte de nuestra agricultura.

La Matanza tiene 16 ciudades y es muy difícil que un intendente pueda gobernarla. Tenemos que dividirla en cuatro regiones.

Soy el que más mido en La Matanza.

Tenemos muy baratos los salarios que solo es de 150 dólares, no los precios de los alimentos que son razonables.

En los últimos 20 años no hubo ningún gobierno bueno en los últimos 20 años, son todos cipayos.

El único gobierno bueno fue el de Néstor Kirchner y con Cristina eran dos que gobernaban y el jefe era él. Se murió él y no pudo hacer nada.