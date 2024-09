Policía baleado en traslado de dinero: "Fallaron muchos aspectos de seguridad"

Este viernes por la mañana un policía que hacia adicionales en una distribuidora de golosinas de Fisherton fue baleado en un traslado de dinero. El agente tiene 41 años y su estado de salud es muy delicado.

El exmilitar certificado internacionalmente en protección, Germán Zugasti, habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y ofreció un análisis sobre lo sucedido.

“Es mucho dinero, pero en el ámbito del transporte de valores no es una suma alta. Hay aspectos legales a tener en cuenta. Las empresas deben optar por un traslado como el del viernes o una empresa de caudales. Ponen el costo en la balanza. El vehículo no era apto como tal, es un utilitario, no es un vehículo blindado. En un vehículo blindado tal vez no les pasaba nada”, afirmó.

“Acá fallaron muchos aspectos en la cadena de seguridad. Hay que determinar si el servicio adicional estaba declarado o no. Uno hace adicionales porque el sueldo no alcanza. Se trató de un hecho planificado y direccionada”, indicó.

Zugasti, también instructor de tiro y actual presidente de Afita (Asociación Federal de Instructores de Tiro de Argentina), puso el foco en el perfil de los atacantes y dijo que se trataba de personas experimentadas en el mundo del delito.

“La modalidad la vemos en el día a día. Ataques en manada. El policía está solo con un arma y le disparan tres o cuatro personas. El volumen de fuego de la amenaza supera ampliamente. Los atacantes eran experimentados: contaban con información, abandonan un vehículo y suben a otros, el ataque fue determinado contra la custodia. No eran amateurs”, aseveró.

Además, profundizó: “Estos operativos requieren de un operativo de seguridad para proteger el activo. La fidelización de los empleados es sumamente importante, hay que tratar que la menor cantidad de gente sepa. Es profundo y complejo. Los traslados se siguen con rastreadores. Pero lo determinante es el factor humano. Por más tecnología que hubiera tenido este utilitario, no hubiera servido de nada”.