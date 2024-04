Piazza: "El dólar oficial está atrasado, debería rondar los $1.300"

El economista Leonardo Piazza realizó un análisis sobre el paso de la Argentina de ser un país "barato" a "caro" en dólares. En diálogo con Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, el especialista se refirió a la conjunción de factores que suman oferta y restringen demanda de dólares.

Piazza sostuvo que el valor del dólar oficial debería estar en 1.300 pesos contra los 870 actuales y el dólar blue de 2.000 a 1.000. Aseguró también que "Argentina está bajando la inflación de la mano de un atraso cambiario bastante fuerte que no es sostenible en el tiempo".

En cuanto al levantamiento del cepo cambiario por parte del Gobierno, el experto sostuvo que este es transitorio y no se ve reflejado en los números macroeconómicos: "El gobierno lo que está haciendo básicamente en su hoja de ruta es tratar de acumular reservas en el Banco Central con lo cual te estoy diciendo también que esta liberación de cepo que muchos están evaluando, yo no la veo en el corto plazo".

Piazza advirtió sobre una posible profundización de la recesión e inflación si no se toman medidas concretas para incentivar al sector privado: "Al no ver ninguna ley positiva laboral tenemos muchas expectativas con esta ley ómnibus pero ajuste sin reforma no sería óptimo".

Según Piazza, aunque algunas medidas tomadas por el gobierno son correctas desde un punto teórico como bajar impuestos e incentivar la inversión privada, el deterioro de los indicadores económicos y sociales hace que estas medidas sean duras y crueles para la población.

Finalmente, el analista sostuvo que Argentina está lejos de ser el país en crecimiento que fue en el pasado: "Argentina ahora, hoy, no tiene esa capacidad, no tiene energía, no tiene ruta yo soy más de que en la economía primero se tiene que estabilizar los precios relativos".