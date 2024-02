Padre Monte: "Estamos en la misma tormenta pero no todos en el mismo bote"

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) emitió un comunicado este lunes en el que indicó que "cientos de miles de familias" no están contando con los recursos para "alimentarse bien". En ese marco, desde la Iglesia reclamaron que "la comida no puede ser una variable de ajuste", y solicitaron asistencia "sin dilación" para "no profundizar la crisis alimentaria".

El Padre Fabián Monte, vicepresidente de Cáritas Rosario, destacó que en la Argentina “estamos en la misma tormenta pero no todos en el mismo bote”, en referencia a los recursos con los que cuenta cada sector de la sociedad para hacer frente a la crisis económica. En Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, añadió que se nota “un aumento importante de la demanda de alimentos, por lo cual hay que adecuar las raciones y lo que entregamos y tenemos pensado entregar”.

“Hay un aumento en especial de personas mayores, mamás con chicos y personas que no les alcanza. No hace falta ser desocupado para no tener para los alimentos”, añadió.

La entidad recibe la mayor cantidad de sus recursos de parte de la Provincia, mientras otros tantos llegan de la Nación y de aportes de parte de fieles y no fieles. Los acuerdos duran de enero a diciembre, y luego se deben readecuar. “Estamos en tratativas para actualizarlos y seguir atendiendo de la mejor manera a quienes se acercan a pedir ayuda. No exigimos nada. Ayudamos al Estado y a quienes más lo necesitan”, continuó.

Monte remarcó que “cada Gobierno tiene su plan y no nos oponemos a eso”, pero “hasta que den resultados, tenemos que ver qué pasa con los que sufren, cómo los ayudamos hasta que se enderecen las cosas”.

En tanto, el sacerdote expresó que considera que “los coletazos van a venir en los meses que vienen, por eso estamos programando ahora”. “Nuestra misión como Iglesia y Cáritas es acompañar además de lo material en lo espiritual. La crisis afecta a todos. Hay mucha incertidumbre, eso se palpa. Las personas que sufren son las que ya venían sufriendo y pedirles un esfuerzo se vuelve incomprensible”, concluyó.