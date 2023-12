Octavio Crivaro, contra los límites en las marchas: "Es una extorsión"

/Inicio Código Embebido/

Octavio Crivaro, referente del Frente de Izquierda de Santa Fe, criticó los anuncios de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La primera dijo que el que corta la calle no cobra, la segunda que más manifestaciones deben ser sin cortar calles.

“Mañana vamos a salir a la calle, no hay ningún motivo para no hacerlo. La situación social y económica que ya era muy precaria se agravó de manera drástica por las medidas del ministro de las financieras y los empresarios, Luis Caputo. Y lo que plantea Bullrich es un mamarracho desde lo jurídico. Quiere aplicar unan virtual prohibición de las manifestaciones, como una Argentina de principios del Siglo XX, el Estado te mata de hambre y no podés manifestarte ¿Se cumple el derecho a comer? Bullrich hizo manifestaciones en plena pandemia”, remarcó Crivaro en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“Si se movilizan las entidades agrarias no hay problema, si salen los movimientos te chantajean los ministros. Saben que las medidas provocarán pobreza e indigencia, entonces se dan el lujo de decir que no te podés movilizar. Es una extorsión de las peores que vi en mi vida”, se quejó.

“Siempre se discuten las medidas de fuerza cuando son de los trabajadores. Con la cantidad de pobres que hay no se pueden no esperar medidas de fuerza. ¿Cómo no tener trabajo es responsabilidad de los que no tienen trabajo? Si aplicas las medidas económicas que se aplican…hace 20 años quieren cambiar planes por empleos. ¿Y por qué no lo hacen? Porque no quieren generar empleo, sirve tener un sector marginado”, sostuvo.

Y amplió: “No vamos a dejar de mencionar que las supuestas medidas para controlar la inflación generarán una hiperinflación. Eso quiere el Gobierno. Quiere ajustar vía inflación. Es para que los trabajadores cobren menos, los hospitales tengan menos recursos y demás. Milei dijo que iba a gobernar contra la casta, pero está ajustando al pueblo para beneficiar a la casta y los empresarios”.

Crivaro dijo que “hubo un 56 por ciento de la gente que votó contra el desastre del gobierno anterior”, pero se preguntó: “¿La gente le votó que devalúen su sueldo 118 por ciento el primer día? Dijo que el ajuste era para la casta y lo paga el pueblo. Mintió. Está gobernando para los bancos. No le damos ni cero días porque mintió”.

Y cerró: “Cualquier derecho que se haya conquistado fue mediante la ruptura de la normalidad de la situación. ¿Por qué no le piden a la Sociedad Rural que marche por la vereda? Si la marcha es en el Monumento a la Bandera van a decir que es lindo y la manifestación lo afea. Cuando se movilizan trabajadores siempre hay un problema, siempre se discute la legitimidad”.