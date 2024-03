Luis Labraña y los 30.000 desaparecidos: "El número lo puse yo, por casualidad"

Luis Labraña, ex militante de Montoneros, habló en Cadena 3 Rosario tras su participación en el video oficial que el Gobierno difundió este 24 de Marzo, en el 48° aniversario del Golpe de Estado de 1976.

“El número lo puse yo, pero por casualidad. Nunca pensé que iba a tener esta repercusión, solo quise ayudar a mis compañeros muertos y honrarlos”, expresó Labraña en Radioinforme 3.

“Cuando me llamaron para el documental sentí que por primera vez un Gobierno toma el toro por las astas. Los desaparecidos son 8753 personas. El numero 30 mil fue para ayudar a las Abuelas de Plaza de Mayo a conseguir una casa en Buenos Aires. Holanda aportó una suma de dinero con la condición de que no usemos la palabra genocidio, porque en ese momento 4000 muertes no era un genocidio”, recordó.

Labraña hizo referencia a las políticas de derechos humanos señaló: “Critiqué siempre que se haya indemnizado a la gente”.

En ese sentido, remarcó: “Hubo fundamentalmente una caja económica. Los 30 mil desaparecidos significan millones de dólares. El gobierno les pagó a 22 mil personas e hizo desaparecer sus documentos. Fue una mancha a la memoria y una estafa al pueblo argentino”.

“Mis compañeros saben quién fui yo, caí preso y no canté. Los que cayeron conmigo hablaron todos. Entonces hay un respeto. Es lógico que pueda haber una división, pero debe haber cierto respeto. Nunca ninguno de mis viejos compañeros me agredió”, cerró.