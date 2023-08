Lucero, sobre la polémica clase en la Dante Alighieri: "No fue bajada de línea"

Martín Lucero, titular de Sadop (Sindicato Argentino de Docentes Particulares), habló tras la polémica que se desató tras la viralización de audio en los que una docente hace comentarios políticos en la escuela secundaria Dante Alighieri.

“Me solidarizo con la docente que fue grabada en una clase, no deberíamos haber escuchado el audio que escuchamos. No sabemos el contexto, que se dijo antes, que se dijo después. No son chicos de 16, son ciudadanos, que el domingo ejercerán su derecho a votar”, remarcó Lucero, en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“Lo del audio…fui parte de clases de ese tipo hace años, cuando no votábamos. Adoctrinamiento sería bajar línea sin que te des cuenta, no subestimemos a los chicos. No es que un docente les dice cualquier cosa y ya. No fue una bajada de línea. Hay frases que hacen referencia a políticos, sobre el final la docente pide que se informen antes de votar, lo que no me parece inapropiado”, indicó.

Lucero dijo que si un alumno está disconforme, “en vez de viralizar un audio debe actuar dentro de los canales institucionales”.

“Si un docente habla a favor de la conquista del desierto, también sería adoctrinamiento –ejemplificó-. Hay que confiar en los chicos, sino los ponemos en lugar de que uno les dice cualquier cosa y se lo creen. No son receptores pasivos e cosas que harán o repetirán porque los adultos se las dicen”.

Y agregó: “Un colegio no debe tener una posición política, el docente si puede tenerla, solo que no debería expresarla como si se tratara de una única verdad”.

El sindicalista señaló que “la formación de los docentes debe tener una reforma” porque “los planes de estudio son viejos”. Asimismo, sostuvo: “El límite ético cuál es, no es lo mismo la escuela que la universidad. Si hubo en esa clase un alumno que expresó algo, y el docente no cercenó esa opinión, es productivo”.

Además, sumó: “Hay que charlar el uso de los celulares en las aulas. El padre debió ir a la escuela, no viralizar el audio. Educar a los alumnos sobre el uso de las nuevas tecnologías no es un mal camino”.