Julio Piumato: "Un Presidente no puede llevarse puesta a la Constitución"

La CGT dispuso un paro general para el día 24 de enero para manifestarse en contra de las medidas y propuestas de Javier Milei.

Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación y secretario de Derechos Humanos de la CGT, habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y explicó los motivos de la medida.

“Ningún gobierno tuvo medidas agresivas. Este paro es para defender la democracia, la República y la Constitución. El DNU y la ley ómnibus se llevan puesta a la Constitución”, expresó.

“Un Presidente elegido por el pueblo puede proponer cosas, pero no llevarse puesta a la Constitución. Gobernar por decreto no es constitucional. Se acabó el Congreso, la Justicia, todo. Esto no es democracia”, advirtió.

Además, sumó: “Respaldamos a los diputados y a los senadores que tengan el coraje de defender lo constitucional. Te juntas con dos amigos y te llevan preso. Es un disparate. Se llevan puesto los derechos humanos de los jubilados, trabajadores y toda la sociedad. Hay mucha gente que ya está quedando en la calle por este DNU”.