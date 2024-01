Jefe de bloque PJ de La Rioja afirmó que buscan "ganar tiempo" con cuasimoneda

La Legislatura de La Rioja resolvió en la jornada del miércoles dar luz verde a la potestad de emitir “bonos” o “cuasimonedas” al Gobierno de esa provincia por 22.500 millones de pesos. La ley que se aprobó establece que el Estado pagará el 30% de los salarios estatales en “Bocade”.

Carlos Machicote, jefe de bloque PJ en la Cámara de Diputados de La Rioja, defendió la medida y las empresas con las que cuenta el Estado riojano, como la productora de botellas.

En diálogo con Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, el legislador afirmó que la creación de los “Chachos” son “consecuencias de cuando no se controla como corresponde”. “Somos una provincia que no está recibiendo lo que se acordó, no se han actualizado los montos de coparticipación y de suplemento”, continuó.

“Si usted está gobernando y advierte que su situación se va a complicar, tiene que solucionar el problema con anterioridad”, atendió. Y añadió: "El sueldo no alcanza y el riojano reclama en nuestra provincia, no en Buenos Aires. Tenemos la expectativa de ganar tiempo y resolver esta situación".