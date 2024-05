Habrá radares en autopistas a Santa Fe, Córdoba y Bs.As: "Será de acá a un mes"

El director del Observatorio Vial de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Sebastián Kelman, confirmó que en el próximo mes pondrán en funcionamiento radares en las autopistas que conectan a Rosario con Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. También informó que ya funcionan los radares en avenida Circunvalación.

“Estamos avanzando para que haya más radares móviles en la zona y más fijos en la autopista Rosario-Santa Fe, Rosario-Córdoba y la Rosario-Buenos Aires. De acá a un mes funcionarán en todas las autopistas. En autopista Rosario-Buenos Aires ería hasta Fighiera. En el trayecto a Santa Fe sería antes de La Ribera”, puntualizó Kelman en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“Hemos visto velocidades como 180 o 190 kilómetros por hora casi diariamente. Eso nos preocupa mucho. Haremos la comunicación necesaria para que los santafesinos sepan dónde están los radares y cuáles son las velocidades máximas”, señaló.

Por otro lado, Kelman se refirió a los radares de avenida Circunvalación e indicó: “Esos radares cuando empezamos la gestión no estaban funcionando. Los hicimos andar, pero sufrieron vandalismo y dejaron de funcionar. Instalamos un sistema nuevo y están trabajando desde hace unos días en ambos sentidos”.

Y reveló: “Los radares marcan la velocidad y la patente. Luego aparece la revisión y se envía el correo. Cada persona debe ser fehacientemente notificada para que luego abone la multa o se presente ante un juez. Estos radares no son de los últimos nuevos. No funcionan en la oscuridad y no destellan ningún tipo de luz. Solo andan con la luz del día”.

Además, señaló: “Los radares móviles funcionan. Estamos empezando a implementar una política de radarización. La siniestralidad vial nos preocupa mucho. Hay muchos siniestros producto de la velocidad, se da en contextos climáticos desfavorables y es la principal causa de muerte”.