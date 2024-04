Diferencias internas en camioneros de cara al paro: "Necesitamos renovar"

El Sindicato de Camioneros amenazó con un paro a nivel nacional y el Gobierno nacional advirtió que la huelga podría costarte al gremio afrontar medidas legales.

En Santa Fe, Sergio Aladio, secretario general de la entidad sindical provincial, habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y explicó: “Tenemos otra mirada, atravesamos otra situación. Hay que mirar por qué sucede lo que sucede con la homologación. Esto se da porque no es solo un tema de porcentajes, sino porque se pide un aporte extraordinario de 10 mil pesos mensuales por trabajador para salvar la obra social de Buenos Aires. En Santa Fe no tenemos ese problema. Los empresarios provinciales al aumento lo están pagando”.

Además, se definió como “peronista” y manifestó su oposición a Javier Milei, pero apuntó contra los Moyano. “A veces el más malo parece que es el que aparece en los medios, pero a veces no es así. Necesitamos renovar. Esto no quiere decir que el trabajador debe perder o el empresario dejar de ganar. Si podemos con los dirigentes que tenemos bien, y si no debemos renovarnos. Hay situaciones que deben cambiar para construir algo distinto”, aseguró.

Y en torno a la paritaria, Aladio comentó: “Todos los asociados están obligados a pagar los aumentos. La homologación del Ministerio de Trabajo genera que eso se aplique para todas las partes. Es complicada la situación porque genera incertidumbre ante trabajadores y empresarios”.