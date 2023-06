Déficit fiscal más inflación: propuestas de Salvador Di Stefano ante la crisis

La inflación del mes de mayo fue de 7,8% y alcanza el 114,2% en los últimos 12 meses. En el año acumula un 42,2%, según los datos difundidos esta tarde por el Indec.

Para el economista rosarino Salvador Di Stefano en diálogo con Radioinforme 3 en Cadena 3 Rosario “el déficit fiscal es parte de esta situación”, en este sentido considera que “es un problema crónico para Argentina”.

El economista lo explica: “Durante el último gobierno de Cristina (por Fernández de Kirchner) con déficit fiscal terminó con 24% de inflación, en el gobierno de Macri, siguió el déficit fiscal y la llevó al 50% y ahora Alberto Fernández la deja en el 150%. El déficit fiscal produce inflación y tiene que ser un fin de ciclo luego de estos últimos 12 años”.

Esta situación lo que hizo es que “la capacidad de compra de los trabajadores se vaya deteriorando” y no solo quienes se encuentran registrado, para Di Stefano “los trabajadores en negro están 30% debajo de la inflación”.

La inflación de los alimentos: “Hay cuestiones que le hacen precio a la inflación” y lo cuenta así: “Las heladas queman el alimento de bovinos en el campo por lo cual los productores ganaderos comienzan a vender vacas por lo cual la carne no aumenta. Aunque en realidad el problema es que la carne no es cara, sino que los salarios son bajos”. Y además brinda otro ejemplo: “Por la gripe aviar no se exporta pollo, entonces los precios cayeron para el mercado interno”.

Frases de Salvador Di Stefano:

El déficit fiscal es un problema crónico para la Argentina.

Hoy para las empresas es negocio endeudarse con una tasa de 105%.

Haciendo las cosas bien en el segundo semestre de 2024 se podrá llegar al 4% mensual de inflación.

Alerta sobre el salto inflacionario luego de las elecciones de agosto, si es que Unión por la Patria no supera el 20% de votos.

El acuerdo con el FMI no va a venir, porque si los chinos le permiten usar las reservas que dieron le va a alcanzar a Sergio Massa para llegar a las elecciones.

Si tenes que comprar algo importante conviene cómpralo en 12 cuotas porque todo va a aumentar.