CAME advierte por la caída de la facturación en enero: "Se espera una reacción"

La Cámara Argentina de la Mediana Empresa dio a conocer una fuerte caída en el mes de enero en la industria manufacturera pyme. Según se informó, se dio una merma del 30 por ciento respecto del mismo mes del año pasado.

En la misma línea, se indicó que las empresas operaron con 70,8 por ciento de su capacidad instalada. Todos los sectores manufactureros del segmento pyme tuvieron fuertes caídas en la comparación anual. No obstante, los más afectados fueron “Papel e Impresiones” con 41,7 por ciento y “Químicos y plásticos” con 35,6 por ciento.

“Hace mucho tiempo que operamos en hasta un 73 por ciento de la capacidad instalada, inclusive en un momento en el que hay maquinaria que ha salido de funcionamiento por falta de repuestos”, dijo Salvador Femenía, vocero de CAME, en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario. Y añadió: “Se perdió rentabilidad y se absorbieron costos. Esto es consecuencia de que tenemos un gran porcentaje de lo producido en el mercado interno y este no responde”.

“La industria tiene una mirada o reacción más lejana que el comercio. Con lo que ocurrió en diciembre se previeron vacaciones anticipadas y paradas técnicas en enero. Se ven sobre el final de ese mes algunas caídas del empleo que no son generalizadas. Vamos a ver cuando haya que retomar qué es lo que pasa. Por ahora no se ve una ola de despidos”, continuó en su análisis.

Y concluyó: “Lo más crítico en el sector son las micro y pequeñas empresas, que tienen una reacción en el día a día. Se ve cuánto se aguanta en el tiempo y se espera una reacción de la demanda porque no es sostenible. Venimos bastante golpeados con ritmos altos de inflación, problemas para conseguir mercaderías, etc. Esto depende de la duración, si no hay una reacción antes de marzo lo veo difícil”.