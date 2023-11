Trump felicitó a Javier Milei en un video: "Estoy orgulloso de vos"

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump publicó un video de felicitaciones a Javier Milei en su red social, por ser elegido como el nuevo presidente argentino.

El republicano dijo que estaba “muy orgulloso” del desempeño del libertario, mientras señaló que “el mundo entero estuvo mirando” su triunfo.

Congratulations to Javier Milei on a great race for President of Argentina… pic.twitter.com/VPnwj7KYpu