Tras el desdoblamiento, Francos cree que LLA y PRO “no irán juntos” en CABA

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, vaticinó este domingo que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) el PRO y La Libertad Avanza (LLA) "no irán juntos" y desafió al partido de Mauricio Macri al señalar que "en la cancha se ven los pingos".

"Pareciera que, en la ciudad, La Libertad Avanza y el PRO no irán juntos", expresó Francos en una entrevista radial, en la que dio respuestas contundentes sólo 48 horas después de que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunciara el desdoblamiento de las elecciones.

Francos dijo que ese desdoblamiento le parece "mal" y expresó: "Yo creo que hay muchos preocupados por que el Presidente (Javier Milei) tenga mucha adhesión popular y que ésta se pueda volcar en el resultado electoral y birlar mayorías".

"Al separar la elección sin una decisión conjunta (entre el PRO y LLA), ellos han hecho la conveniencia política del PRO en la ciudad, que además le genera un costo -ya demasiados tiene- innecesario y que se podía evitar", señaló Francos.

Consultado sobre si el PRO es favorito para imponerse en Capital Federal, donde gobierna ininterrumpidamente desde 2007, el jefe de Gabinete respondió: "Siempre está por verse eso. Yo creo que en la cancha se ven los pingos”.

“Habrá que esperar un poco. Nosotros tenemos confianza", dijo en referencia a cuál de las fuerzas sería la favorita por los porteños a la hora de poner el voto en las futuras elecciones.

"Pareciera que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no vamos a ir juntos. Yo creo que, al separar la elección sin una decisión conjunta, me parece que ellos han hecho la conveniencia política del PRO. En el caso particular de CABA, me da la sensación de que cada uno irá por su lado", sentenció.