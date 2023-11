Schiaretti: “Queda en Córdoba un excedente financiero de US$ 932 millones”

En el marco de un encuentro que organizó la Bolsa de Comercio, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, presentó este jueves, ante más de 300 empresarios y miembros de la institución, un diagnóstico detallado de la situación fiscal y financiera de la Provincia antes de que finalice su tercer mandato el 10 de diciembre.

Schiaretti destacó que, al concluir su gobierno, “le queda a la Provincia un total de excedente financiero de 932 millones de dólares”.

Durante su discurso, expresó que, entre 2016 y 2023, la Provincia acumuló un ahorro corriente de 7.489 millones de dólares, que equivale al 17,8% de los ingresos netos.

Este resultado se origina, entre otras causas, por la tasa de empleo público provincial, que ubica a Córdoba como la provincia del país que registra menor cantidad de empleo público por cada mil habitantes.

Otra de las causas se encuentra en el manejo del Presupuesto Legislativo, que en Córdoba representa el 0,39% del total, mientras que el promedio nacional está en el orden del 1,5%.

Subrayó también la necesidad de equiparar los ingresos y egresos fiscales: “Para nosotros, es clave tener equilibrio fiscal, porque la sociedad progresa cuando no se gasta más de lo que ingresa. Y ese equilibrio fiscal es el que nosotros hemos aplicado a lo largo de estos ocho años en la gestión 2016-2023”.

Destacó que la consolidación del ahorro fue posible conteniendo el gasto y sin castigar con impuestos a la actividad económica provincial. Ejemplo de ello fue el comportamiento de las alícuotas de Ingresos Brutos, que registran la mayor reducción de todas las jurisdicciones del país respecto del año base 2017.

“Córdoba fue la que más redujo impuestos. Ésta es la realidad de cómo la Provincia consiguió equilibrio fiscal, bajando la cantidad de empleados públicos en relación al resto de la jurisdicción y también teniendo impuestos razonables y más bajos que el resto de las jurisdicciones”, explicó ante el auditorio.

Obras públicas

Con respecto al destino del ahorro corriente, explicó que el manejo de las finanzas permitió llevar adelante el mayor plan de obras públicas de la historia de Córdoba, con una inversión de 8.398 millones de dólares para el período 2016-2023, sin dejar de atender las distintas demandas propias del Estado provincial, fundamentalmente en lo que refiere a gasto social, que registró un importante incremento en este último año en consonancia con la difícil situación económica que atraviesa el país.

“En estos ocho años, hemos conseguido llevar adelante el mayor plan de obras públicas de la historia de Córdoba por 8.398 millones de dólares, de los cuales ya se ha ejecutado 94%, y hay una estrecha correlación entre lo que es el ahorro corriente y el resultado operativo, porque el ahorro corriente fue de 7.489 millones de dólares”, indicó.

Además, destacó: “A este plan de obras públicas lo hicimos los cordobeses con esfuerzo propio. Lo que puso Nación no llega a 400 millones de dólares, ni el 4% (del total). Nosotros hicimos el plan de obras públicas con el esfuerzo y la voluntad de los cordobeses sin que el Gobierno nacional nos acompañara”.

Obras

Al explicar la fórmula cordobesa para llevar adelante el plan de gobierno, Schiaretti mencionó cada una de las obras que fueron ejecutadas durante los últimos ocho años: gasoductos troncales, acueductos, cloacas, parques industriales, obras viales, inversión eléctrica, hospitales, escuelas, viviendas y conectividad a Internet.

“Nuestra intención, cuando hicimos el plan de obras públicas, fue poder generar la infraestructura que necesita la gente y que esté vinculada a que haya más producción y más empleo”, argumentó.

Deuda pública

En cuanto a la deuda pública, la Provincia cerrará el año con un stock de 2.161 millones de dólares, habiendo cancelado, en el período 2019-2023, 770 millones de dólares, que equivalen al 26% de la deuda pública. El stock de deuda de cierre equivale sólo a 3,9 meses de ingresos corrientes.

En lo que refiere a la deuda flotante con proveedores y contratistas, también se registra una importante reducción de stock con un plazo promedio de pago de 1,6 meses.

Por último, el gobernador detalló las inversiones y disponibilidades de la Provincia a la fecha y precisó que existen 428 millones de dólares invertidos en bonos que se ajustan por dólar o por el coeficiente CER, de los cuales más del 95% vencen en 2024 y menos de un 5%, en el 2025.

Asimismo, la Provincia tiene depositados 183 millones de dólares en cuenta bancaria en dólares y fondos en cuentas bancarias en pesos y plazos fijos por un monto equivalente a 321 millones de dólares, que garantizan el pago de sueldos y aguinaldos que deben afrontarse después del 10 de diciembre.

De este modo, el total de disponibilidades e inversiones financieras con que el gobernador Schiaretti cierra su gestión asciende a 932 millones de dólares.

“Quiero también decirles que esta situación financiera y fiscal de la Provincia la conseguimos, no tanto por lo que yo puedo haber dicho, porque es mi oficio también ver los números, sino porque tuvimos un gran equipo”, subrayó hacia el final de su discurso, al tiempo que destacó las gestiones de la ministra de Coordinación, Silvina Rivero, y del ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, “dos personas claves para que Córdoba tenga esta situación”.

Agradeció, además, la labor mancomunada con los trabajadores cordobeses, empresarios, universidades, organizaciones no gubernamentales y las entidades agropecuarias.

“En definitiva, lo que hemos hecho en Córdoba es simplemente aplicar el sentido común. No tener déficit fiscal, no tener un Estado grande, pero sí tener un Estado presente donde se lo necesita y hacer las obras que debe hacer el Estado, porque, si no, no las hace el privado”, cerró.

El gobernador estuvo acompañado por la senadora nacional, Alejandra Vigo, y por miembros del gabinete provincial, quienes fueron recibidos por Manuel Tagle, presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba.