Milei volvió a apuntar contra el gobernador de Chubut: "Pobrecito, no la ve"

El presidente argentino, Javier Milei dialogó este domingo con La Nación + desde la capital estadounidense de Washington.

En la jornada del sábado, Milei participó de la Conferencia de la Acción Política Conservadora (CPAC), donde conoció al ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente volvió a criticar al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, al que llamó "un pobre chico que no está en condiciones de leer un contrato" y por eso amenazó con interrumpir el envío de petróleo y gas de la provincia al resto del país en reclamo de una deuda de fondos coparticipables de la Nación.

"Pobrecito, Nachito, es un pobre chico que no la ve. No puede leer ni un contrato. Es de una precariedad intelectual muy grande", dijo el Presidente.

Además, Milei afirmó que su llegada a la Casa Rosada produjo un "cambio estructural" en la "política tradicional" y analizó que dentro de ese sector hay quienes "no la ven" y "detestan" su presencia en el poder porque significa que "estaban equivocados en lo que pensaron estos 40 años".

"No pueden pisar la calle porque si la gente los conociera los lincharía. Eso es lo que no pueden ver, no lo quieren ver porque tendrían que aceptar que todo lo que hicieron estuvo mal. Es un problema de falta de autocrítica, tiene que ver con eso el 'no la ven'.

Con respecto a la inlfación, el presidente declaró que "ya hay indicios de que las cosas están mejorando" en materia económica y que la inflación "está claramente bajando".

"La casta no quiere que le vaya bien a los argentinos, por eso empezaron a destrozar la ley y en ese contexto es cuando perdieron los jubilados", afirmó Milei y aseguró que intentó modificar y mejorar la remuneración de los jubilados con la ley "Bases", pero "dado a que la casta política peleó por sus privilegios", hubo que "sacar el capítulo cuatro" de ese proyecto.

Acerca del conflicto con Chubut, Milei afirmó que la advertencia hecha por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, acerca de que podría interrumpir el envío de petróleo y gas en reclamo del pago de una deuda de fondos nacionales "es un delito" frente al cual intervendrá la Justicia en el caso de llevarse a cabo.

El Presidente sostuvo que los gobernadores "no quieren hacer el ajuste" porque "no quieren resignar sus privilegios de casta", al contrastar que, en cambio, el Gobierno nacional ya ha "alcanzado el equilibrio en el Tesoro".

Además, el presidente se refirió a su relación con Mauricio Macri con quien dijo que tiene "un excelente diálogo" y "frecuente", y al que podría ver esta semana o la próxima.

Tras sus encuentros en los últimos días con el expresidente de Estados Unidos y referente republicano, Donald Trump, Milei aseguró que está "demostrando una fuerte alineación con Estados Unidos".