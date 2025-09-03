Masivo ingreso de personas encapuchadas al cierre de campaña de Milei
A pesar de las advertencias de seguridad, el evento sigue adelante con una fuerte custodia de militantes.
03/09/2025 | 16:25Redacción Cadena 3
FOTO: Masivo ingreso de personas encapuchadas amenazan el cierre de campaña de Milei
Personas encapuchadas fueron vistas en las inmediaciones del club de Moreno, donde Javier Milei cerraría su campaña electoral en Buenos Aires. El evento está programado para las 17 horas.
A pesar de las advertencias del Ministerio de Seguridad de la Provincia, que había señalado que no podía garantizar la seguridad del acto, el Gobierno decidió llevar a cabo la actividad en este lugar.
/Inicio Código Embebido/
??Tensión por el cierre de campaña de Milei en Moreno: llega gente encapuchada al predio— C5N (@C5N) September 3, 2025
?? #C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/YXdMkacuv3
/Fin Código Embebido/
En respuesta a las amenazas, La Libertad Avanza, el partido de Milei, organizó una guardia de seguridad compuesta por 500 militantes, con el objetivo de proteger al Presidente durante el evento. La tensión en el ambiente era palpable mientras se acercaba la hora del cierre de campaña.
/Inicio Código Embebido/
Elecciones legislativas. En un clima de tensión, Milei cierra la campaña de LLA en Moreno
El acto está pautado para las 17 horas. Gran despliegue de seguridad. El gobernador Axel Kicillof responsabilizó directamente al Presidente por cualquier incidente que pueda ocurrir.
/Fin Código Embebido/
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el club de Moreno? Personas encapuchadas fueron vistas en las inmediaciones del club, donde Javier Milei cerraría su campaña electoral.
¿Quién advirtió sobre la seguridad del acto? El Ministerio de Seguridad de la Provincia advirtió que no podía garantizar la seguridad del evento.
¿Cuándo estaba programado el evento? El evento estaba programado para las 17 horas del 3 de septiembre de 2025.
¿Cómo respondió La Libertad Avanza a las amenazas? Organizó una guardia de seguridad compuesta por 500 militantes para proteger al Presidente durante el evento.
¿Por qué había preocupación entre los asistentes? Debido a las advertencias sobre la falta de seguridad y la presencia de personas encapuchadas en las inmediaciones.