Masivo ingreso de personas encapuchadas al cierre de campaña de Milei

FOTO: Masivo ingreso de personas encapuchadas amenazan el cierre de campaña de Milei

Personas encapuchadas fueron vistas en las inmediaciones del club de Moreno, donde Javier Milei cerraría su campaña electoral en Buenos Aires. El evento está programado para las 17 horas.

A pesar de las advertencias del Ministerio de Seguridad de la Provincia, que había señalado que no podía garantizar la seguridad del acto, el Gobierno decidió llevar a cabo la actividad en este lugar.

??Tensión por el cierre de campaña de Milei en Moreno: llega gente encapuchada al predio



— C5N (@C5N) September 3, 2025

En respuesta a las amenazas, La Libertad Avanza, el partido de Milei, organizó una guardia de seguridad compuesta por 500 militantes, con el objetivo de proteger al Presidente durante el evento. La tensión en el ambiente era palpable mientras se acercaba la hora del cierre de campaña.

