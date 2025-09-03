En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Política y Economía

Masivo ingreso de personas encapuchadas al cierre de campaña de Milei

A pesar de las advertencias de seguridad, el evento sigue adelante con una fuerte custodia de militantes.

03/09/2025 | 16:25Redacción Cadena 3

FOTO: Masivo ingreso de personas encapuchadas amenazan el cierre de campaña de Milei

Personas encapuchadas fueron vistas en las inmediaciones del club de Moreno, donde Javier Milei cerraría su campaña electoral en Buenos Aires. El evento está programado para las 17 horas.

A pesar de las advertencias del Ministerio de Seguridad de la Provincia, que había señalado que no podía garantizar la seguridad del acto, el Gobierno decidió llevar a cabo la actividad en este lugar.  

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En respuesta a las amenazas, La Libertad Avanza, el partido de Milei, organizó una guardia de seguridad compuesta por 500 militantes, con el objetivo de proteger al Presidente durante el evento. La tensión en el ambiente era palpable mientras se acercaba la hora del cierre de campaña. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el club de Moreno? Personas encapuchadas fueron vistas en las inmediaciones del club, donde Javier Milei cerraría su campaña electoral.

¿Quién advirtió sobre la seguridad del acto? El Ministerio de Seguridad de la Provincia advirtió que no podía garantizar la seguridad del evento.

¿Cuándo estaba programado el evento? El evento estaba programado para las 17 horas del 3 de septiembre de 2025.

¿Cómo respondió La Libertad Avanza a las amenazas? Organizó una guardia de seguridad compuesta por 500 militantes para proteger al Presidente durante el evento.

¿Por qué había preocupación entre los asistentes? Debido a las advertencias sobre la falta de seguridad y la presencia de personas encapuchadas en las inmediaciones.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho