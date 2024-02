Llaryora advirtió a Milei: "No estoy dispuesto a que el interior se arrodille"

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, le subió el tono a sus declaraciones en relación al Gobierno nacional luego de los cuestionamientos que le hizo el presidente Javier Milei en redes sociales tras la quita del Fondo Compensador que subsidiaba el transporte del interior.

“No estoy dispuesto a que el interior se arrodille. Sí estoy dispuesto a consensuar. Sí estoy dispuesto al diálogo. Sí estoy dispuesto a que Argentina pueda construir un acuerdo que nos saquen para adelante. Pero hay que consensuar, hay que dialogar”, insistió ante la prensa este martes durante su visita a Villa María.

Por otra parte, criticó con dureza los cuestionamientos del presidente Javier Milei a periodistas y diputados a través de las redes sociales.

“Repudio que un gobierno nacional que publique una lista de los diputados que votaron en contra, tratándolos de traidores. Ahora hay artistas que cuando cantan un tema porque no le gusta el gobierno también los tratan de traidores. Me solidarizo con periodistas cordobeses que, por hacer una sola editorial, también los tratan de traidores. Eso es peligroso”, enfatizó.

Y remarcó: “La democracia se cimienta en la libertad de prensa, en la libertad de opinión y que si nosotros no defendemos a otros, aunque piensen distinto, no vamos a defender la democracia y no quiero la dictadura y el fascismo la Argentina”.

El mandatario subrayó que Argentina vive "una de las peores crisis de los últimos tiempos", en el marco de una alta inflación y una recesión.

"Creo que es un momento para consensos, creo que es un momento para evitar agravios que no tienen sentido, sino que es un momento para dialogar y que en conjunto podamos sacar la Argentina adelante”, apuntó.

Por otra parte, el gobernador cordobés insistió en su postura contra las retenciones a los sectores productivos.

Llaryora encabezó junto al intendente local Eduardo Accastello la entrega de microcréditos y adendas de Vida Digna en un acto que se desarrolló en el teatro del Parque de la Vida.

El gobernador firmó también un convenio para la pavimentación de calles urbanas en la ciudad de Villa María, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de 700 millones de pesos.

“No estamos dispuestos a bajar la obra pública, porque es progreso y mejora la calidad de vida de nuestra gente. Villa María no para, aun en momentos de crisis. En conjunto con el intendente vamos a seguir pavimentando cuadras, porque son calles mejores y un barrio que cambia”, destacó Llaryora.

Posteriormente participó en la noche de cierre del 56º Festival de Peñas junto a la vicegobernadora Myrian Prunotto. Antes, había anunciado un aporte de 90.000.000 pesos para la organización del evento.

Al respecto, el primer mandatario sostuvo que “hablan de la cultura sin entender que es el pan de nuestra alma. Sin entender los festivales. Describir a Córdoba sería imposible sin los festivales de cada pueblo. Córdoba marcó récords de ocupación turística y hotelera, y eso no sería posible sin los festivales. Cada festival genera movimiento económico, recursos y un posicionamiento de la ciudad.”