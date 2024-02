Lemoine formalizó en la Justicia la denuncia por amenazas en redes sociales

La diputada de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, oficializó ante la Justicia una denuncia por las amenazas de muerte que le llegaron a través de las redes.

Lo hizo luego de expresar en el recinto este viernes que había recibido mensajes violentos contra su integridad física.

Durante la tercera jornada de sesión en Diputados, donde se trató la ley ómnibus, Lemoine apuntó a los diputados del Frente de Izquierda y de Unión por la Patria por "arengar a la gente para llevarla hacia una situación de violencia, algo que un diputado no debería hacer".

En la denuncia, la diputada libertaria sostuvo que la amenaza decía: "Mejor si no tenés custodia, ustedes quieren esto, viste que a CFK intentaron asesinarla, bueno, nosotros no fallamos, te vamos a demostrar que somos distintos".

"Yo puedo salir a la calle todos los días en cualquier lugar, pero no en las inmediaciones del Congreso, donde están sus militantes del 2%. Los invito a que hoy me escolten o me acompañen hasta el anexo para que vean cómo me tratan sus militantes, arengados por ustedes. Los hago responsables por toda la violencia que estamos viviendo", resaltó este viernes en el recinto.

La izquierda NO QUIERE QUE SE VOTE LA LEY DE BASES. ¡QUIEREN VIOLENCIA!

Bregman llamó a "tomar las calles" y sus militantes del 2% creen que van a amedrentar con amenazas de muerte, gritos, tirones, empujones y golpes al 56%.

NO VA A PASAR.#SeraLey pic.twitter.com/wwQxYj7PNj — Lilia Lemoine ?? (@lilialemoine) February 2, 2024

