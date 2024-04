Las burlas de Milei en su discurso en la cena anual de la Fundación Libertad

Anoche, durante la cena anual de la Fundación Libertad, el presidente Javier Milei no escatimó en burlas dirigidas al economista Carlos Melconian.

En un tono sarcástico, Milei se refirió a la metáfora que Melconian había utilizado previamente para criticar la dolarización sin reservas en el Banco Central.

Según Melconian, proponer tal medida sería como invitar a alguien a comer fideos con tuco, pero sin tener ni fideos ni tuco. El presidente, sin embargo, no perdió la oportunidad de responder: “Había uno que decía ‘no podés dolarizar, si no hay fideos ni tuco no me podés invitar a comer fideos con tuco’. Bueno, se equivocó”.

Además, agregó que “es más fácil tirar volquetes de estiércol que reconocer el error”.

También hizo una curiosa comparación al afirmar que la economía subiría “como pedo de buzo” y que los políticos son “peor que monos con navaja”.

