“La Locomotora” Oliveras fue contratada por el Ministerio de Seguridad

La exboxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras fue contratada para formar parte del Ministerio de Seguridad.

Oliveras será parte del equipo de la Dirección Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos, según reveló Infobae.

“Su tarea será llevar a cabo el programa Cuidar el Juego, que tiene el objetivo de brindar herramientas a las asociaciones deportivas en la formación de competencias sociales y emocionales, como parte integral del desarrollo deportivo, para prevenir las violencias en ligas infantiles y juveniles. Además, contará con el apoyo de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y líderes deportivos”, sostuvieron.

La elección de la boxeadora para este cargo se dio debido a que ya conocen su labor con jóvenes para que estos se inclinen por los deportes y dejen las calles.

En las elecciones del último año, la “Locomotora” se sumó a la campaña de Patricia Bullrich y juntas filmaron un video que se viralizó en las redes, en el que ambas intercambiaban palabras de agradecimiento entre sí.

"Patricia es una mujer que tira para adelante; lo que dice, lo dice convencida. Cuando fue ministra de Seguridad hizo justicia y enfrentó a los narcos. Hay que involucrarse, no hay que quejarse. La gente de la clase media tiene que tener dos o tres laburos para vivir, por eso me involucro en la política. Yo ya no peleó más, así que quiero ayudar a la Argentina desde otro lado", había declarado la deportista santafesina.