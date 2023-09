Ganancias: el oficialismo apura el debate en el Senado

El oficialismo tiene previsto debatir la semana próxima en el Senado el proyecto de cambios en el Impuesto a las Ganancias, apurando de esta forma su deseo de convertir la iniciativa en ley luego de aprobar este martes en Diputados, en medio de la campaña electoral.

La Cámara alta tratará este jueves el proyecto en comisión, donde se espera que obtenga dictamen, por lo cual la semana próxima ya podría ser tratado en el recinto y supuestamente convertido en ley con respaldo de monobloques y de los cuatro senadores de la bancada del peronismo disidente de Unión Federal.

A las 15 está prevista la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, donde el oficialismo tiene mayoría y podría sacar su propio dictamen, pero se manejan con mayores recaudos a la hora de llevar el proyecto al recinto donde los números están muy justos.

Si bien el "poroteo" previo daría una mayoría para aprobarlo, está el reciente antecedente de la sesión para el tratamiento de la ley de Alquileres que se cayó debido a que dos senadores del oficialismo estaban enfermos, lo que complicaba alcanzar el quórum.

De esta forma, la iniciativa impulsada por el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, adoptará velocidad en su tratamiento legislativo y se convertiría en ley antes de lo previsto, a menos de un mes de las elecciones del 22 de octubre.

Obtuvo este martes la media sanción en la Cámara de Diputados con 135 votos afirmativos y 103 negativos. El interbloque opositor mayoritario en la Cámara baja, el de Juntos por el Cambio, votó en contra de la iniciativa por considerarla "electoralista" y por presuntamente llevar a un mayor desequilibrio a la economía del país.

El proyecto elimina la cuarta categoría que grava los sueldos de los empleados y crea un tributo sobre los altos ingresos que se pagará cuando se cobren haberes superiores a quince veces el salario mínimo, vital y móvil (SMVM) mensual.

Crisis en Juntos por el Cambio

La media sanción en la Cámara de Diputados provocó una crisis en Juntos por el Cambio y el ex presidente Mauricio Macri criticó a los diputados radicales que dieron quórum para la reforma.

Pero, las diputadas nacionales, Danya Tavela y Gabriela Brouwer de Koning, del bloque Evolución Radical, negaron haber facilitado el quórum para el tratamiento del proyecto de modificación del Impuesto a las Ganancias y rechazaron las críticas de Macri, quién consideró que haber facilitado el debate fue una decisión "populista" .

"Tiene mala información el ex presidente, porque nosotros no dimos el quórum, el quórum ya estaba", sostuvo Tavela en declaraciones radiales, y agregó que el oficialismo ya lo tenía gracias al apoyo que le habían dado los libertarios de Javier Milei y la Izquierda.

"Nosotros creíamos que efectivamente esta medida no era oportuna para tomarla en este momento y no tenía el respaldo necesario para sostener la pérdida de recaudación", argumentó la legisladora, y subrayó: "Para nosotros no había ninguna duda de que había que votar en contra".

Tavela forma parte del bloque que integran Emiliano Yacobitti, Gabriela Brouwer de Koning y Marcela Antola, los cuatro diputados que fueron blanco de las críticas del ex mandatario.

"Yo respeto mucho a quien fue presidente de la Nación, pero aquí no hay ningún populismo. Hablar de quórum o no quórum cuando se está votando algo tan importante para mi ciudad es una falta de respeto", sostuvo la diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning en declaraciones radiales.

En la consideración del ex presidente la iniciativa para modificar el impuesto a las Ganancias es un "mamarracho electoral" y afirmó que "apoyarla es una irresponsabilidad" por parte del bloque radical.

"Todos queremos una Argentina con un Estado que no sea aplastante, que se lleve al tamaño justo y necesario para que se pueda producir y generar empleo privado y no inventar ñoquis en todo el país, pero no podemos hacerlo a costa de una hiperinflación, que ya la vivimos", explicó Macri.