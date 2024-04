El Renaper desmintió versiones sobre un supuesto "hackeo" de su base de datos

A raíz de versiones periodísticas que circularon en las últimas horas, los equipos técnicos del Renaper y la empresa de ciberseguridad DANAIDE S.A confirmaron que no existió un hackeo a la base de datos del organismo ni una nueva filtración de información.

Además de que no se detectó ningún hackeo, los expertos de seguridad del organismo remarcaron que la capacidad necesaria para obtener la información de 65 millones de personas requeriría de una infraestructura similar a la fábrica de DNIs del Renaper y una cantidad de hardware cercana a la adquirida por el Gobierno nacional, dando por descartado que la información sea real.

Asimismo, implicaría una capacidad de almacenamiento de 500 teras de storage, fuera de la escala de un hackeo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Cualquier intento de obtener una cantidad tan grande de información hubiese sido detectada fácilmente por los servicios de ciberseguridad del Renaper, incluyendo la empresa Danaide SA, contratada en 2021 mediante licitación pública. Se trataría además de una operación de semanas o meses de duración, siendo imposible de ejecutar en un solo día.

Un especialista en ciberseguridad a través de X/Twitter, había divulgado la información de que había sido hackeada de la base de datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper).

NO NO NO, @renaper_ar de nuevo NO! Sí, de nuevo publican abiertamente 65 millones de registros de #RENAPER. No se puede creer lo que han publicado??: BD, código fuente, API, contraseñas, TODO. Fotos y huellas en venta. IMPACTO INFINITO EN TODOS LOS SERVICIOS DE ARGENTINA", escribió en su cuenta de X (antes Twitter) el licenciado y experto en seguridad informática Cristian Borghello.

Más allá de la desmentida, el caso fue derivado a la justicia federal y comenzará a ser investigado por la Policía Federal.