El "blue" tuvo una baja este viernes y la suba semanal fue menor a la esperada

Los dólares libres cotizaron todos fuertemente a la baja este viernes. De esta forma, corrigieron parte de la fuerte suba de las jornadas previas. No obstante, la semana cerró con aumentos de entre 9% y 12% en las distintas cotizaciones.

El dólar blue fue el que registró la baja más fuerte. Cedió 60 pesos para cerrar la semana en $1.220 para la venta. La divisa marginal, que ayer tocó el récord nominal de $1.300 terminó la semana con una suba de $100 o 9%.

Con un ajuste del dólar mayorista de cincuenta centavos para finalizar la semana en $890,50, la brecha cambiaria se ajustó a 37%. En lo que va de mayo, la divisa paralela se revalorizó un 17,3% ($180).

En el caso de los dólares financieros, también corrigieron pero en menor medida. El dólar Mep retrocedió casi $28 para cerrar la semana en $1206,42, mientras que el contado con liquidación hizo lo propio en $22,65 para ubicarse en los $1233,59 y volver a ser el tipo de cambio libre más caro del mercado por sobre el blue.

No obstante, en la semana cerraron subas de $135 (12,6%) el dólar Mep y $129,5 (11,73%) el Contado con Liquidación.

Con el ajuste de los financieros a mayor ritmo que el blue, las cotizaciones quedaron comprimidas en 27 pesos de diferencia entre la más barata, el Mep, y la más cara, el contado con liquidación.

El blue, quedo en medio de ambas.

El valor del billete en el Banco Nación es de $909,50 y en el promedio de los bancos es de $931,78.

En tanto, el Banco Central cerró una nueva semana con compras netas en el mercado de divisas.

Este viernes, con un volumen negociado en el segmento de mercado de $ 343 millones, por encima de las últimas jornadas pero lejos del volumen esperado para esta época, la autoridad monetaria se hizo con 117 millones de dólares.

Siendo así, en la semana compró US$ 550 millones, en mayo acumula US$ 2.407 millones y desde diciembre 2023 totaliza US$ 17.131 millones.

Como consecuencia, las reservas brutas del Central aumentaron US$ 105 millones hasta los US$29.113 millones.