Bullrich le respondió a Moyano: "Vas a ser el primer detenido si violás la ley"

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, le respondió este sábado a Pablo Moyano, que había declarado que "será el primero en estar en la calle contra la derecha" en caso de que la exMinistra de Seguridad o Javier Milei ganen las elecciones del 22 de octubre.

"A mí no me amenaces, Moyano. Vos vas a ser el primero en ser detenido cuando violes la ley. Nosotros vamos a crear trabajo. No como ustedes, extorsionadores que conviven con 8 millones de trabajadores en negro y no les importa nada", escribió Bullrich en su cuenta de Twitter.

A MÍ NO ME AMENACES, MOYANO

Vos vas a ser el primero en ser detenido cuando violes la ley.

Nosotros vamos a crear trabajo. No como ustedes, extorsionadores que conviven con 8 millones de trabajadores en negro y no les importa nada. pic.twitter.com/vj3ewyYiy1 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 2, 2023

Moyano había advertido que, si la oposición gana las elecciones, ya sea Patricia Bullrich o Javier Milei, el sindicalismo "no se va a quedar de brazos cruzados y va a haber resistencia" en las calles.

"Se creen que los dirigentes nos vamos a quedar cruzados de brazos, mirando la tele y viendo cómo despiden trabajadores, cierran empresas. Por supuesto que va a haber una resistencia de aquellos que hemos estado en la calle históricamente", sostuvo el referente sindical.

El secretario general adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones aclaró que no apunta a generar disturbios, sino en oponerse a las eventuales medidas de Bullrich o Milei.

"No quiero que haya violencia, pero sí movilización en las calles. Violencia va a ser sacarle derechos a los trabajadores", remarcó el hijo del líder camionero, Hugo Moyano.

Y concluyó: "Voy a ser el primero en estar en la calle contra estas políticas de derecha".