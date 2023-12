Adorni confirmó que Caputo hará los primeros anuncios económicos este martes

El vocero presidencial, Manuel Adorni, da su primera conferencia de prensa y anticipó que el ministro de Economía designado por Javier Milei, Luis Caputo, “dará los anuncios económicos mañana”.

En este contexto, hizo énfasis en que “se terminó lo de gastar más de lo que se tiene. No hay plata no es una frase hecha, se va a respetar a rajatabla el equilibrio fiscal y la lógica que tenemos todos en nuestra economía personal, que es no gastar más de lo que tenemos”.

“La decisión del Presidente es que este sea el inicio de una Argentina distinta. Donde no tengamos que sufrir ni la indigencia, ni la pobreza, ni los salarios básicos y que nos abramos al público”, siguió Adorni, que también advirtió: “Se vienen tiempos de cambio, que serán complejos”.

Manuel Adorni, se presentó como un hombre de los medios y anunció que la dinámica de la vocería presidencial tendrá una conferencia de prensa diaria, en principio, a realizarse a las 9 AM.

En este “relanzamiento de la vocería presidencial”, dijo, lo principal es que habrá “respeto por la libertad de opinión son innegociables. Será una vocería abierta, con diálogo y los anuncios que el Presidente quiera comunicar”

“El camino de este gobierno es claro: cambiar la Argentina y terminar con este camino de la decadencia. Ha llegado el momento de salir”, señaló.

“Se vienen tiempos de cambio que serán complejos”, sintetizó el vocero presidencial.

Adorni afirmó que “no hay plata”, no es una frase hecha. “No hay plata y se va a respetar a rajatabla el equilibrio fiscal”.

Empleados públicos

“Es decisión del Presidente Milei poner en valor al empleado público. La gran mayoría de la gente que trabaja en el Estado es necesaria”, dijo Adorni.

“Lo que vamos a combatir es el empleo militante, que no aporta nada y que incluso le quita productividad a los empleados que quieren trabajar. Ningún empleado público que lo da todo cada día, no tiene por qué tener preocupación de quedarse sin trabajo. Hay una decisión firme del Presidente Milei de terminar con el empleo militante”, finalizó.

Informe de Ariel Rodríguez.