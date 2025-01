La tormenta perfecta del campo: ¿y ahora quién podrá salvarlo?

Adrián Simioni

El campo está enfrentando una tormenta perfecta.

Los precios internacionales están más para abajo que para arriba.

A eso hay que agregarle la sequía. Sólo por dar un ejemplo: el 20 por ciento de la soja sembrada está de regular para abajo según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Y las lluvias que se esperan serán insuficientes ha dicho el INTA.

Sumale los defaults en los que están incurriendo empresas insumeras del sector, empezando por Los Grobo, que están dejando a algunos patas para arriba.

Y ahora se suma el masazo del dólar barato. Una tonelada de soja o maíz tiene el menor poder de compra en muchísimos años.

Olvidate de invertir en fertilizantes y en tecnología, de cuidar la tierra. Nada de eso. Imposible. Los contratistas están más golpeados que nunca. Encima tienen que encontrar a algún santo al cual pedirle que la chicharita este año no les liquide el maíz.

Sobre esta tormenta perfecta, el poder político sigue fingiendo demencia, viviendo en Narnia; baila el vals en la fiestita de 15. Como si no pasara nada.

En efecto, ahí siguen las retenciones que el país más extravagante le sigue saqueando al agro. Como si no pasara nada. Aunque el saqueo sea peor que nunca, porque se mantiene en el peor momento imaginable. Los productores ya estaban acostumbrados a que el Estado argentino (Nación, provincias y municipios) les confisquen el equivalente a 10, 15, 20 o 30 veces su ganancia final, según lo que produzcan. Pero esto es seguir saqueándolos aún cuando está claro que muchos están yendo al quebranto. Es más, muchos productores han venido pagando este año adelantos del Impuesto a las Ganancias por ganancias que no tendrán. La mayoría va a pagar Impuesto a las Pérdidas este año. Un desquicio que no se ve en ningún lugar del mundo.

Pero la sociedad argentina y sus políticos siguen en Narnia. Milei y Caputo son súpercomprensivos, pero ni siquiera se han dignado hasta ahora a presentar aunque sea un modesto calendario de rebajas graduales y modestas de las retenciones.

El insólito Axel Kicillof, nada menos que gobernador de Buenos Aires, no sólo no ha abierto la boca sobre el tema, sino que anunció que irá a la justicia para defender el atropello de los municipios que están inventando tasas absurdas para meterle impuestos a cualquier cosa. Muchas de estas tasas se suman al saqueo al campo exhaustos. Al entrerriano Rogelio Frigerio tampoco se le escucha decir nada.

Sobresale en este panorama el cordobés Martín Llaryora. Que al menos se juntó con el santafesino Maximiliano Pullaro y con las entidades del agro para empezar a presionar por una baja. Y que ha tenido al menos el buen tino de hacer un gesto: prometer un tope para el inmobiliario rural y un diferimento en el pago de hasta seis meses para los productores que estén boqueando.

Es el único. Todos los demás siguen chupándole la sangre al muerto.