Trueno asegura que lo despojaron de todo el dinero que tenía en el banco

Aunque hasta ahora había guardado silencio , Trueno aprovechó una entrevista en un programa español para revelar que lo despojaron del dinero que había acumulado en su carrera de cantante.

No es que le hayan vaciado la cuenta con algún subterfugio sino que los contratos que firmò en su momento tenían claúsulas leoninas que lo perjudicaron.

"Uno de los problemas que tuve el año pasado fue que mi equipo de trabajo se llevó todo mi dinero así que estamos volviendo a pedalear".

El rapero se encuentra promocionando su próximo álbum que saldrá el 23 de mayo, con el cual planea reconstruir su carrera luego de que, según la denuncia que hizo pùblica, su anterior equipo de trabajo le haya robado su dinero.

En el programa español La Resistencia (Movistar +) una de las tradicionales preguntas que suele hacer David Broncano a los artistas es "¿Cuánto dinero tienen en el banco?"

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Sin embargo, eludió dar precisiones ya que aseguró: "Los raperos no sabemos cuanto dinero tenemos en el banco. No te quiero decir la típica de que nosotros invertimos en la música y mi dinero nunca lo veo, pero es una realidad. Pero, justamente, uno de los problemas que tuve el año pasado fue que mi equipo de trabajo se llevó todo mi dinero así que estamos volviendo a pedalear".

Trueno dijo que está concentrado en su carrera y que no quiere generar conflictos porque se está enfocando en salir adelante: "No pasa nada, el karma existe. No voy a llevarlos a juicio, lo mejor es contenerse y no manchar la energía. Nuestra energía es muy pura como para andar rencoroso. Si lo que quieren es plata, que se la metan... en el bolsillo".