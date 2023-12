Tom Holland dijo que está dispuesto a volver a ponerse el traje de Spider-Man

FOTO: "Me gustaría volver" admitió Tom Holland.

Tom Holland declaró que está dispuesto a interpretar nuevamente a Spider Man si hay una historia atractiva que lo justifique y un argumento que permita honrar al personaje.

El actor interpretó al super héroe por última vez en "Spider-Man: sin camino a casa".En los últimos años, antes que él se han ocupado del arácnido Tobey Maguire y Andrew Garfield .

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

En declaraciones realizadas recientemente a un medio de Estados Unidos, Holland señaló que “todo lo que puedo decir es que hemos estado participando activamente en conversaciones sobre cómo podría verse una cuarta parte de mi personaje. Si podemos o no encontrar una manera de hacer justicia al personaje es otra cosa. Me siento muy protector con Spider-Man”.

y continuó: “Me siento muy, muy afortunado de haber podido trabajar en una franquicia que mejoró con cada película, que tuvo más éxito con cada película, lo cual creo que es realmente raro, y quiero proteger su legado. Así que no haré otra película simplemente por el hecho de hacer otra. Tendrá que valer la pena para el personaje”.

Aunque todavía no hay anuncio oficial acerca de una cuarta entrega, las declaraciones de Holland sugieren que tanto él como Marvel están evaluando seriamente la posibilidad de una nueva entrega.

“Sería un tonto no volver a ponerme el traje porque se lo debo todo a Spider-Man. Me encanta el personaje y la gente con la que trabajo. Así que me encantaría contar otra historia, pero sólo la contaré si podemos encontrar la historia adecuada” subrayó Tom Holland.