Subastaron en U$D 82 mil la mesa de Tony Soprano en el final de la serie

Un fanático de Los Soprano desembolsó 82.600 dólares para quedarse con un objeto precioso para cualquiera que haya seguido la evolución de la familia protagonista de una serie que se convirtió en clásico.

Se estrenó en Estados Unidos el 10 de enero de 1999 por el canal de televisión por cable HBO, que la emitió ininterrumpidamente hasta su desenlace, el 10 de junio de 2007. La trama gira en torno al mafioso de Nueva Jersey Tony Soprano (James Gandolfini) y las dificultades que enfrenta tanto en su hogar como en la organización criminal que dirige, y la historia de los personajes cercanos a Tony, especialmente su esposa Carmela (Edie Falco) y su sobrino y protegido Christopher Moltisanti (Michael Imperioli).

A casi 17 años del final se puso a la venta la mesa ante la cual la familia se sentó a esperar la llegada de la hija en el último episodio.

La heladería Holsten's es un local real de Bloomfield, de más de 60 años, que atraviesa un difícil momento pese a que atrae a numerosos turistas y curiosos a fotografiar el lugar exacto donde la familia Soprano comparte unos 'onion rings' justo antes de que un fundido en negro dé fin a la serie, en uno de los finales dramáticos más alabados de la historia de la televisión.

En un posteo en Instagram, los dueños del establecimiento escribieron: “Ha llegado la hora, y todas las cosas buenas a veces necesitan una lavada de cara. La famosa mesa de Los Soprano, recibirá un necesario lifting. Así que estamos subastando nuestra querida mesa en Ebay, a partir de hoy. Hacé tu oferta por esta oportunidad única de ser personalmente dueño de “la mesa”.

Los propietarios de la heladería pidieron disculpas por tener que desprenderse de la mesa que tiene una placa y que es diariamente visitada por personas que desean fotografiarse en el mismo lugar donde brillò James Gandolfini, el actor tempranamente desaparecido en junio de 2013.

“Por favor entiendan que no queremos hacer esto. Pero la integridad de estas mesas está comprometida. Fueron reparadas muchas veces, y se trata de muebles que ya tienen más de sesenta años. Desde luego que no queremos hacer esto, pero sin embargo hemos llegado a un punto en el que la estructura estos muebles ya no es garantía, y ante todo debemos pensar en preservar a nuestros clientes. La seguridad de nuestros comensales es nuestra prioridad”.

La ahora célebre mesa fue adquirida finalmente por un fanàtico en 82.600 dólares, un precio superior a las más optimistas especulaciones que realizadores los heladeros de Holsten.