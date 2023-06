Sortean dos noches gratis en la mansión de Barbie en Malibú

Con motivo del estreno de la película "Barbie" protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, se lanzó una campaña publicitaria a escala mundial que incluye poner en alquiler en la plataforma Airbnb la mansión rosa de la muñeca más envidiada del planeta.

“Situada a lo largo de la impresionante y fotogénica costa, Malibu DreamHouse es un santuario de surfistas soleado rodeado de playa, playa y más playa, tal y como me gusta. He decorado el lugar con un poco más... ¡bueno, yo! ¡Soy más que playa! Mis cosas de vaquero son geniales. ¡Y caballos! Guitarras, juegos y más. Y por supuesto, patines, porque literalmente no voy a ninguna parte sin ellos”, se lee en la plataforma de Airbnb .

Pero la promoción no podría ser fantástica si no incluyera la posibilidad de que dos personas pasen un par de días en esa residencia y en forma totalmente gratuita.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

“Todos tenemos sueños, y Barbie tiene la suerte de vivir en una casa repleta de ellos”, afirma Ken en el anuncio. “Pero ahora es el turno de perseguir mis propios sueños. Estoy emocionado por conocer a mis futuros huéspedes y darles la bienvenida a esta casa única”. El palacio rosa incluye una pista de patinaje sobre ruedas, un gimnasio, un tobogán, una piscina infinita y un dormitorio rosa con temática vaquera. Todo al estilo Ken. Además, al estar situada en la ladera de una montaña, las vistas panorámicas son otro de los atractivos de este espacio.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Las personas que deseen vivir en carne propia la experiencia de la casa de los sueños de Barbie podrán reservar el espacio a partir del 17 de julio a las 10 de la mañana.

Se ofrecerán únicamente dos estancias de una noche los días 21 y 22 de julio para dos huéspedes ¡Sin ningún costo! Por lo que los interesados deberán estar al tanto de todas las actualizaciones para ser los afortunados de disfrutar de la casa de Barbie.

En cuanto a las reglas que hay que respetar si se pretende acceder a pasar la noche en la mansión las reglas son estrictas pero de fácil cumplimiento.

El check-in es a las a las 16:00 y el check-out, a las 11:00.

La casa tiene capacidad para dos personas como máximo. No se admiten huéspedes adicionales ni mascotas.

No se permiten drogas ni realizar actividades ilegales, ni fumar.

Estricta política que prohíbe hacer fiestas.

Los huéspedes tendrán acceso a la casa, que incluirá una habitación privada y las áreas comunes (como una piscina, un salón al aire libre y una zona de parrilla), pero no a otros espacios para dormir.

Por la seguridad de los huéspedes, no intentes bajar por el tobogán ni en la pista de baile ni en ninguna otra superficie.

Por la seguridad de todos, no usar vidrio junto a la piscina. Se proporcionarán tazas de plástico para la piscina.