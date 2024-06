Series y películas: junio tiene grandes estrenos para agendar

FOTO: The Boys estrena temporada en Amazon Prime Video.

Junio tiene grandes producciones entre series y películas que ya estrenaron o están cerca de hacerlo y a las que vale la pena prestarles atención.

Desde lo nuevo de Star Wars hasta la nueva temporada de La casa del dragón, también hay continuaciones y nuevas producciones para tener en cuenta.

Star Wars: The Acolyte (Disney+)

Cien años antes del surgimiento del Imperio, la Orden Jedi y la República Galáctica han prosperado durante siglos sin una guerra. Durante este tiempo, la investigación de una estremecedora ola de crímenes obliga a un Maestro Jedi a confrontar a un peligroso guerrero de su pasado.

Con dos episodios disponibles, lanza uno todos los martes a las 22.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

La casa del Dragón – temporada 2 (en Max)

La historia está ambientada 172 años antes de Daenerys Targaryen de Game of Thrones y en el noveno año del reinado de Viserys Targaryen, un rey cuya línea de sucesión está en peligro. Su esposa Aemma está embarazada, aunque no hay garantía de que dé a luz a un heredero varón. Si no lo hace, entonces el Trono de Hierro recaerá, bien sobre el hermano de Viserys, Daemon, un gobernante impulsivo y potencialmente tiránico; o bien, rompiendo con la tradición de preferencia del varón, en la hija adolescente de Viserys, Rhaenyra, cuyo reclamo del trono está destinado a tener una fuerte oposición.

Este domingo 17 de junio estrena la segunda temporada en Max.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

The Boys – temporada 4 (Amazon Prime Video)

La serie muestra un mundo donde hay superhéroes pero no son lo que se espera de ellos.

En esta nueva temporada, con un mundo al borde del colapso, el personaje de Victoria Neuman (Claudia Doumit) se acerca más a la Oficina Oval y bajo la influencia de John, quien se esfuerza por consolidar su poder. Billy Butcher (Karl Urban), enfrenta sus propios desafíos, incluyendo el deterioro de su salud y la pérdida de su rol como líder del grupo de The Boys.

Estrena este jueves 13 de junio sus primeros cuatro episodios.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

¿Estoy bien? (Película en Max)

Protagonizada por Dakota Johnson, sigue la historia de Lucy y Jane, que han sido mejores amigas toda su vida. Solo cuando Lucy se embarque en un viaje personal, se enfrentará a una prueba de su amistad y de su sentido de sí misma, en un camino que quizás no esté del todo preparada para tomar. El film ya estrenó en la plataforma.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Cuando acecha la maldad (Netflix)

Película premiada de terror argentina. En un remoto pueblo, dos hermanos encuentran a un hombre infectado por el demonio a punto de dar a luz al mismísimo mal. Deciden deshacerse del hombre, pero sólo consiguen extender el caos.

Estrena el 14 de junio.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

"Bridgerton" (Temporada 3, parte 2)

La ficción basada en las novelas de Julia Quinn sigue conquistando seguidores en el mundo. La nueva temporada se centra en Colin y Penelope, pero también en otros miembros de la familia Bridgerton.

Estrena el 13 de junio.

Cris Miró: Ella

Abordará el proceso de construcción de identidad de Cris Miró, un ícono pop que logró darle visibilidad a un colectivo que no encontraba otro destino más allá de la noche y que abrió el camino para muchas personas trans que vinieron después

Estrena el 23 de junio en TNT (donde estrenará capítulos los domingos). También estará en Flow y Max.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Federer: los últimos doce días (Prime Video)

Dirigido por Asif Kapadia y Joe Sabia, hace un repaso de los últimos días de la distinguida carrera del reconocido tenista. Originalmente planteado como un video doméstico no considerado para su distribución al público, el largometraje captura a Federer en su momento más vulnerable y sincero, mientras dice adiós a un deporte y a los fans que dieron forma a su vida durante dos décadas.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Estrena el 20 de junio en Prime Video.

Cómo robar un banco (Netflix)

Documental true crime. En la Seattle de los noventa, el mejor atracador de bancos del mundo lo tiene todo: buena planta, encanto, una enorme casa oculta sobre un árbol y un talento innato para desaparecer tras el maquillaje al más puro estilo hollywoodiense. Pero las autoridades le pisan los talones y, a medida que estrechan el cerco, su vida desenfadada se convierte en una trampa asfixiante que lo obliga a arriesgarlo todo en un último golpe con su banda.

Estrenó el 5 de junio en Netflix.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/