Se niegan a alojar a Roger Waters por su postura sobre el estado de Israel

Las críticas de Roger Waters hacia las acciones desplegadas por el estado de Israel en el marco del conflicto bélico que sacude a Medio oriente resultaron polémicas y por lo menos dos hoteles porteños se negaron a alojarlo los próximos días cuando llegue al país para brindar dos recitales, el 21 y 22 de noviembre en el estadio Monumental.

Sobre los ataques perpetrados el pasado 7 de octubre por Hamas , Waters señaló que “no sabemos si no fue una operación de falsa bandera y no sabemos si alguna vez tendremos una historia real”

En una entrevista con el periodista Glenn Greenwald elmúsico sostuvo que los palestinos “están absolutamente, legal y moralmente obligados a resistir la ocupación desde 1967; es una obligación”. También se negó a definir como “crímenes de guerra” a los ataques que realizó Hamas.

Se supone que en esa particular postura hay que buscar las causas de la negativa de los responsables de los hoteles Faena y Alvear de alojar al cantante.

Incluso antes de que se desatara este último conflicto entre Hamás e Israel , La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia) alertó sobre la llegada del músico británico. Su presidente, Jorge Knoblovits, mostró su preocupación por los “discursos de odio antisemitas” que, según su criterio, divulga Waters.

“La Argentina es un país particular, especialmente distintivo. La matriz de convivencia que tiene no la tiene casi ningún país del mundo. El Inadi articula estas cuestiones junto con la Daia y otras comunidades, para que nuestra convivencia no esté alterada por ningún factor, en este caso como Roger Waters, que es un propagador del discurso de odio”, dijo Knoblovits